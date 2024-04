PP saluda su "modesto pasito adelante" en Euskadi y PSPV cree que el resultado demuestra la estabilidad del Gobierno

El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha saludado el «modesto pasito adelante» que ha dado su formación en las elecciones al Parlamento Vasco --donde ha pasado de tener seis diputados en coalición con Ciudadanos a siete en solitario-- y el portavoz socialista, José Muñoz, se ha mostrado «muy satisfecho» con el resultado del PSE-EE (que ha ganado dos escaños) con el que considera que se demuestra que «el Gobierno de España es solvente, estable y es seguro».

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha remarcado que en la campaña de las elecciones vascas se ha hablado de los problemas de Euskadi y ha apuntado que el 90% de los escaños del parlamento representan a partidos que están en la «mayoría progresista» en la que se apoya el Gobierno de España. Además, ha celebrado el «gran impacto y gran resultado» de las formaciones arraigadas al territorio y se ha alegrado de la entrada de un diputado de Sumar, que hará la cámara «más diversa y plural».

Así se han pronunciado los tres síndics en valoraciones a los medios sobre las elecciones vascas celebradas este domingo, en las que el PNV ganó en votos, aunque se dejó cuatro escaños y empató a 27 con EH Bildu, que aumentó en seis parlamentarios su representación. También ganaron más asientos en el parlamento el PSE-EE, con 12 (tenía 10); el PP, con siete (tenía seis en coalición con Ciudadanos); y Sumar, que consigue su primera acta. Vox se mantiene y Podemos pierde sus seis escaños.

Barrachina ha enmarcado este «modesto pasito adelante» en un ciclo electoral en el que vienen de revalidar la mayoría absoluta en Galicia y ha añadido: «Dicen las encuestas que vamos a cuadruplicar representación en Cataluña y culminará en junio con unas elecciones europeas en las cuales confiamos en tener un magnífico resultado».

Igualmente, ha considerado que Pedro Sánchez «necesita muchos balones de oxígeno» como el de anoche y ha apuntado que las encuestas prevén que «va a sufrir una importantísima derrota en las próximas elecciones europeas». «Nosotros trabajamos para ello, sinceramente, porque desde la Comunitat Valenciana tenemos motivos», entre los que ha citado la financiación y la inversión.

Pspv, "muy satisfecho"

Por parte del PSPV-PSOE, José Muñoz ha señalado que se encuentran «muy satisfechos con el resultado del Partido Socialista de Euskadi». «Los socialistas somos decisivos y estamos convencidos de que con nuestra ayuda Euskadi seguirá avanzando en los próximos años», ha agregado.

Asimismo, ha remarcado que «ayer se volvió a ver claramente como la ciudadanía de toda España apuesta por las políticas y el Gobierno de Pedro Sánchez como estabilidad». «estamos satisfechos porque es clara la demostración de que el gobierno de España es solvente, estable y seguro», ha agregado.

Además, Muñoz ha manifestado que «el Partido Popular está siendo un partido irrelevante en territorios clave para toda España». De hecho, para el síndic, «ayer Euskadi le pegó una bofetada a las políticas de Feijóo» y ha señalado que «mientras el PP está instalado en el conflicto y en la batalla de separar españoles, muchos territorios de España les castigan».

Además, ha señalado que «esta realidad tiene una translación en la Generalitat», puesto que considera que «la política que está llevando Mazón, es la de confrontación de (Alberto Núñez) Feijóo».

Compromís "se alegra" por sumar

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha destacado que en la campaña de las elecciones vascas se ha hablado de «los problemas que tienen los vascos», «a diferencia de en otras campañas» y ha subrayado que el 90% de los escaños del parlamento representan a partidos que están en la «mayoría progresista» en la que se apoya el Gobierno de España.

Además, ha celebrado el «gran impacto y gran resultado» de las formaciones arraigadas al territorio y se ha alegrado de la entrada de un diputado de Sumar, que hará la cámara «más diversa y plural». Preguntado sobre las próximas elecciones valencianas, ha señalado que «en tres años puede pasar de todo».

Preguntado por si piensa que han «apostado a caballo perdedor» con sus alianzas con Sumar, Baldoví ha señalado que las políticas de alianzas de Compromís «han venido muy bien» y que ahora tienen dos diputados en Madrid, han llegado a tener cuatro, y ha señalado que el futuro «no está escrito». «Si obtenemos una representación en Europa, podremos decir que nuestra política de alianzas es muy fructífera», ha agregado.

Baldoví ha remarcado que Compromís es «un proyecto valenciano» que hacen «acuerdos en otras fuerzas para obtener los objetivos que nosotros creemos que son los necesarios para el pueblo valenciano». Preguntado sobre los resultados de estas alianzas, ha señalado que «con un diputado se pueden sentir razonablemente satisfechos» y ha apuntado que la falta de sistema de financiación se debe a la falta de interés de PP y PSOE.

Preguntado sobre el voto en clave nacionalista, Baldoví ha señalado que «las opciones arraigadas al territorio son las que mejor pueden percibir los problemas que tiene el territorio y con mayor fuerza de las opciones territoriales, mejores resultados». «Si eres decisivo a la hora de aprobar los presupuestos, probablemente podrás ser más decisivo a la hora de que resuelvan los problemas de aquí», ha manifestado.

«A mí me gustaría que las campañas electorales fueran sobre eso, y yo creo que la campaña electoral valenciana de las pasadas autonómicas estuvo mucho más en clave estatal que no en clave valenciana, y a mí me ha encantado que en esta campaña electoral se hable de los problemas que realmente tienen los vascos. Ya me gustaría que se hablara de eso, e insisto, a mí también me gustaría que, evidentemente, las opciones relacionadas con el territorio tuvieran mucha más representación, no solo en las autonómicas, porque realmente en las autonómicas Compromís tiene una representación importante, sino también en las estatales», ha manifestado.