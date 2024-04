Los accidentes mortales durante la jornada laboral han subido un 48% entre 2013 y 2023, hasta las 74 víctimas ese último año, según el Informe de siniestralidad laboral 2023 elaborado por UGT de Catalunya a partir de datos de la Generalitat.

La secretaria de política sindical de la entidad, Núria Gilgado, ha asegurado que Catalunya tiene «un sistema preventivo muy deficiente», en rueda de prensa este lunes en Barcelona.

No obstante, el sindicato ha cifrado en 120 el total de muertos en el marco del trabajo en 2023, al tener en cuenta también a los 29 fallecidos en accidentes 'in itinere' y a los que fallecieron tiempo más tarde, a consecuencia de un accidente anterior.

Asimismo, de los 74 muertos durante su jornada, 32 respondieron a cuestiones no traumáticas, como accidentes cardiovasculares, por ejemplo, que Gilgado ha relacionado con «una deficiente organización del trabajo».

Respecto a los datos provisionales de 2024, hay 18 accidentes mortales comunicados en Catalunya, de los que ocho son infartos, cinco de los cuales en el ámbito del transporte de mercancías.

Mecanismos

En la última década, el total de accidentes durante la jornada laboral aumentó un 32,5% --los leves, un 32,7% y, los graves, un 3,67%--, mientras que los accidentes 'in itinere' crecieron un 38,54%.

Gilgado ha reclamado «mecanismos para hacer cumplir» la ley de prevención de riesgos laborales y más inversión: ha reprochado a las empresas no estar implementando medidas de prevención y a las patronales que hagan hincapié en el absentismo laboral y que, a su juicio, no aborden esta cuestión.

También ha exigido publicar el resumen de empresas que incumplen la normativa, implantar un delegado territorial o sectorial de prevención y reinvertir la recaudación de las sanciones en implementación de más medidas.

«No vemos una evolución positiva, una mejora. No podemos decir que tenemos puestos de trabajo que son seguros y saludables, sino todo lo contrario», ha lamentado.

Balance de 2023

Catalunya contabilizó 208.264 accidentes en 2023, una disminución del 2,24% que Gilgado ha atribuido al descenso de casos de coronavirus: «Una cuestión que podría parecer positiva, que es que los accidentes en su totalidad han bajado, vemos que no».

Mientras que los accidentes leves en jornada bajaron un 6,47% (fueron 95.741), los graves aumentaron un 7,63% (564); y, respecto a los accidentes 'in itinere', crecieron en toda la escala de gravedad hasta los 19.385, una subida encabezada por los mortales (+31,82%, hasta los 29).

La entidad ha señalado que 2023 puede ser «la primera bajada en doce años» del número total de accidentes cada 100.000 trabajadores --conocido como índice de siniestralidad-- que no atribuye a una disminución de la ocupación, ni a cambios en la contabilidad y la estadística.

Por sectores, el sector servicios concentra la mayoría de accidentes (61.512), y es el único en el que la siniestralidad disminuyó (-10,29%); mientras que hubo «incrementos bastante leves» en industria (20.342, +1,72%; construcción (12.639, +1,04%), y agricultura (1.886, +0,43%).

Gilgado ha destacado el aumento de víctimas mortales en la agricultura --de 2 a 6 personas muertas en 2023--, que ha atribuido a «las malas condiciones de trabajo, las largas jornadas y las situaciones de precariedad», y en la industria --de 8 a 19--, mientras que han disminuido en la construcción --de 20 a 11-- y los servicios --de 40 a 38--.

A nivel territorial, los accidentes están concentrados en Barcelona por ser también un foco de ocupación, mientras que en Girona el número de empleados que han muerto en el trabajo ha bajado un 25%.

Enfermedades profesionales

Respecto a las enfermedades profesionales, más de 3.000 personas reportaron una enfermedad profesional a pesar de que hay una «infradeclaración», y ha hecho hincapié en la falta de contabilización del cáncer.

«Si la enfermedad no se declara como profesional no hay una investigación, ni medidas preventivas. Simplemente no existen, y aquello que no existe no se puede prevenir», ha advertido Gilgado.