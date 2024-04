El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que los resultados de las elecciones al Parlamento Vasco en los que PNV y EH Bildu han conseguido 54 representantes «son unos malos resultados para España», a pesar de que «Vox ha aguantado» y ha crecido «contra los pronósticos», logrando «mantener sus posiciones» al recibir «el apoyo de 21.000 vascos y aumentando en un 20% los votos» respecto a la convocatoria de 2020.

Vox ha celebrado en un hotel de Vitoria-Gasteiz el seguimiento de los datos de las elecciones al Parlamento Vasco en los que la formación ha mantenido el escaño por Álava que obtuvo las pasadas elecciones de 2020.

Abascal ha lamentado que «ETA y el partido separatista vasco han ganado las elecciones» y cree que los españoles están «retrocediendo posiciones desde hace demasiado tiempo por la complicidad de una gran parte de la clase política nacional» que ha abogado por «incluir a Bildu en el futuro de las instituciones».

Asimismo, ha subrayado que Vox ha «revalidado el escaño y ha vuelto a poner una pica en un Parlamento difícil y en una tierra complicada» en la que su partido ha logrado «el apoyo de 21.000 vascos, aumentando en un 20% el número de votos» en relación a la convocatoria de 2020.

«Han sido 5.623 los alaveses más que en la anterior ocasión, los que nos han apoyado y han permitido que hoy Amaia vuelva a ser nuestra diputada en el Parlamento Vasco; han sido casi 11.000 los vizcaínos que nos han apoyado; y más de 5.000 los guipuzcoanos que también lo han hecho», ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que «a pesar de no haber obtenido representación con en esas provincias, pueden estar seguros de que estarán representados, no sólo en el Parlamento Vasco por Amaia, sino en el Congreso de los Diputados por 33 diputados que nunca se van a olvidar de ellos».

"no es una moda"

Abascal ha defendido que «Vox no es una moda, no es un proyecto para cuatro días, y no va a ser derribado a pesar de los intentos de tantos», y ha agradecido a los votantes de pequeñas localidades como Renteria, Lezo o Salvatierra para subrayar que «son la semilla de la reconstrucción y de la reconquista» que va a iniciar Vox en el País Vasco.

También ha destacado que «Vox ha aguantado» y ha crecido «contra los pronósticos». «Vox ha desmentido a las encuestas y a los encuestadores corruptos, mafiosos y tramposos al servicio de la desaparición de Vox», ha subrayado.

Además, ha reiterado que «los resultados de hoy son unos malos resultados para España, para nuestra patria, aunque nuestro partido haya logrado mantener sus posiciones, incluso aumentar el número de votos».

«Nosotros vamos a trabajar, desde el Parlamento Vasco lo va a hacer Amaia, lo vamos a hacer desde el Congreso de los Diputados, y lo vamos a hacer desde las calles, y si hace falta, desde los tribunales para revertir este proceso de ruptura», ha insistido.

Candidata por álava

La candidata de Vox por Álava, Amaia Martínez, por su parte, ha agradecido a sus militantes y apoderados que este domingo han estado presentes en la mayoría de los colegios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como a «los más de 21.000 vascos que han votado a Vox».

«Han vuelto a confiar en nosotros, a pesar de las encuestas, las manipulaciones y la violencia. Vamos a seguir trabajando por esta tierra y por representar a esos más de 21.000 valientes que han vuelto a confiar en nosotros», ha insistido.

En este sentido, se ha comprometido a «defender los derechos de sus votantes »y la unidad de España ante este gobierno que sabemos que atemoriza a muchos vascos".