El comité de huelga de la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) trasladará una nueva propuesta para la negociación del convenio colectivo en una próxima reunión que tendrá lugar este martes en Jerez de la Frontera con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dependiente de la Consejería de Empleo, después de alcanzar los 76 días de huelga.

Fuentes de los trabajadores de la empresa en declaraciones a Europa Press han indicado que «si esta propuesta no se acepta, se pedirá finalmente el arbitraje», una de las tres alternativas planteadas por el CARL ante el «bloqueo técnico», y han precisado que están a la espera de la propuesta de los representantes de la empresa. Del mismo modo, este próximo lunes acudirá el comité de huelga a Madrid, donde está prevista una reunión del consejo de administración.

En este sentido, y según informó la empresa en una nota, el equipo de mediadores del CARL manifestó a las partes que consideran que la negociación ha llegado a un punto de «bloqueo técnico negocial», por lo que las emplazó a manifestarse sobre tres opciones para poner fin al proceso negociador «a la mayor brevedad posible».

Esas tres opciones pasaban porque las partes hicieran una última propuesta que incorpore nuevas posiciones para un acuerdo final, si ello fuera posible para las partes negociadoras; someterse las partes a un arbitraje voluntario de obligado cumplimiento; o solicitar una propuesta de mediación al CARL para que sea sometida a votación de la plantilla y a la aprobación del Consejo de Administración de Acerinox Europa.

El comité de huelga durante la jornada del pasado viernes iba a estudiar las opciones que habían dado los mediadores para poder continuar con una negociación que desemboque definitivamente en la desconvocatoria de huelga, que supera ya los 70 días.

La última reunión en el CARL llevada a cabo este pasado jueves no sirvió para llegar a un acuerdo al seguir con posiciones diferentes. Así, según la empresa, el comité de huelga ha presentado una propuesta que «no favorece la viabilidad de la compañía, manteniendo el mismo incremento de costes que su propuesta anterior y planteada en términos similares a la que presentó en marzo de 2023».

Además, según añadió, ha vinculado la negociación a que se retiren la demanda interpuesta por huelga ilegal y que se paguen 40 días de salario del tiempo en que se ha estado en huelga, extremo que la empresa no acepta, ya que ha reiterado que no va a abonar los salarios del periodo de huelga. En este sentido, ha manifestado que negocia un convenio en el interés de toda la plantilla de trabajadores y que no comparte vincular al proceso de negociación los procedimientos legales suspendidos de común acuerdo.

Asimismo, la empresa mantiene que ha acercado sus posiciones a la propuesta de los trabajadores introduciendo un incremento salarial basado en las previsiones de IPC para los próximos años, un sistema de garantías de retribuciones para los supuestos en que el IPC supere las cuantías fijas pactadas o una prima de producción con nuevos coeficientes.

Igualmente, según indicó la empresa, su propuesta de convenio contiene un régimen de disponibilidad y adaptación de jornada en evitación de un ERTE basado en principios de voluntariedad y con la finalidad de que en los momentos de crisis el empleo siga siendo sostenible.