El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este viernes que la credibilidad del candidato del PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, es «de menos cero» tras la propuesta que hizo en materia de financiación para Catalunya.

«De buenas intenciones, el infierno esta lleno. Illa, en materia de más inversión para Catalunya y de financiación, su credibilidad es, exactamente, de menos cero», ha apuntado en declaraciones a los medios desde el mirador de Comiols, en Artesa de Segre (Lleida), junto a la cabeza de lista por la demarcación, Jeannine Abella.

Su opinión, según Turull, se sostiene en que cuando Illa fue ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez coincidió «con el momento en que el Estado invirtió menos en Catalunya y en que hubo más invasión competencial por parte del Estado» en diversas materias.

«Illa no viene a servir a los ciudadanos de Catalunya. Viene a no incomodar al PSOE», ha sostenido el dirigente de Junts, que también ha lamentado que Illa no se haya referido a los que han decidido irse de España por el caso 'Tsunami Democràtic'.

De hecho, considera «lamentable» que haya políticos que no aborden esta cuestión y, en paralelo, aseguren que trabajarán por los catalanes.

También ha reiterado que el candidato del PSC a las elecciones «no será presidente de la Generalitat, ni por acción ni por omisión» de los votos Junts.