Una cadena humana de más de 300 personas unidas con sábanas y cintas blancas extendidas ha rodeado este domingo la Puerta del Sol de Madrid en defensa de la Sanidad Pública, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Mercantilización de la Salud.

Portando carteles con mensajes como 'La Sanidad no se vende, se defiende' o 'Somos víctimas de la privatización' y al grito de «recortar en Sanidad es un acto criminal», más de 300 personas, según han informado desde Delegación de Gobierno, se han congregado a las 12 horas en esta céntrica plaza madrileña.

La concentración, convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca, ha reivindicado la necesidad de priorizar la salud, que debe ser «100% pública, universal y de calidad».

La activista de Marea Blanca y portavoz de la asociación, Carmen Esbrí, ha subrayado que el objetivo de la protesta es posicionar la salud «antes que mercado». «La Sanidad está infectada de mercaderes que trafican con este servicio público de manera obscena y de políticos que intentan consolidar este modelo mercantilista», ha denunciado.

«Hoy reivindicamos la defensa de un derecho, el de Sanidad Pública, que en los últimos años ha sido maltratada. El mensaje de hoy es para todos los ciudadanos de a pie: no podemos dejar que nos quiten y destrocen este derecho», ha recalcado a Europa Press el portavoz de Vecinas y vecinos por la defensa de la Sanidad Pública, José Luis Yuvero.

Yuvero ha achacado esta situación, entre otros factores, a «la falta de profesionales, el maltrato que sufren por parte de las instituciones públicas» y el hecho de que, tal y como ha explicado, el 47% del gasto total de la Sanidad Pública «va a la privada».

Por otra parte, Jesús Fernández, de la Plataforma de Salud del Henares, ha protestado en declaraciones a Europa Press por la «eliminación de los centros de urgencia». Ha contado que, aunque desde las altas esferas aseguren que todo sigue igual, y que han hecho «una especie de reconversión» de dicho servicio, «no es cierto».

«Hace cuatro años que desapareció en San Fernando de Henares y en muchos otros municipios, conllevando que los hospitales de referencia se saturen. Eso es lo que ocurre si cierras un núcleo asistencial o no das el servicio adecuado», ha expresado.

LA SANIDAD PÚBLICA, «VAPULEADA»

En la concentración se ha alertado sobre la situación sanitaria, «cada vez más agravada a partir de la pandemia» y «vapuleada por sucesivas crisis», todo ello unido a una «mala práxis en la gestión» que deriva en «el aumento intolerable del mercado de la salud», un «destrozo» que sufre la ciudadanía.

«Esos gestores han decidido ningunear el derecho humano universal a la Salud, aunque están obligados a garantizarla sin fisuras según regulan normas, leyes y constituciones. Son los que lo consideran bajo criterios ajenos a la democracia, un gasto excesivo y no inversión para el progreso con bienestar de las personas que lo mantienen y los mantienen», han alegado desde la institución organizadora.

En este sentido, han advertido del aumento de la «agresividad» de la intervención del «mercado especulador» que afecta «con maliciosas decisiones» a la Atención Primaria, las listas del espera, la exclusión sanitaria o a un «aumento sin precedentes» de casos de Salud Mental.

Una acción que tiene «un plus de motivación» ante las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Como miembros de la 'Red Europea, Nuestra Salud No se Vende', desde la Marea Blanca se quiere poner sobre la mesa «las enormes problemáticas que provoca una Comisión Europea de corte neoliberal con nulas decisiones democráticas» y reclamar que ponga su «foco electoral» en el diagnóstico «de la enfermedad sanitaria, que no es otra que la mercantilización de la salud».

«Queremos que se apliquen a eliminarla con siete puntos clave que consensuamos con compañeras europeas», han explicado. En detalle, se trata de «financiación suficiente y finalista para lo público; prohibición del mercado de la salud, accesibilidad universal; acceso universal a la asistencia; participación ciudadana, medicamentos para sanar no para ganar y profesionales con recursos».

«Medidas que llevamos al resto de partidos europeos para liquidar esta malsana y negligente gestión y cambiar esta UE, infectada de lobistas obligándola a volver a las buenas prácticas que la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea, trazó al emprender su camino en 1957», han zanjado.