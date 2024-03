Aragonès acusa al PSC de ser "el partido del 'no" y aspira a tener "mucha más" fuerza tras el 12M

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado este sábado al PSC de ser «el partido del 'no» y ha asegurado que su objetivo es que ERC tenga mucha más fuerza de la que ha tenido en esta legislatura, tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

«El PSC es el partido del 'no' porque nos dicen que 'no' a la financiación singular, nos dicen que 'no' al referéndum, decían que 'no' a la amnistía hasta hace cuatro días, decían que 'no' al traspaso de Rodalies; mi pregunta es ¿Qué proponen para el país?», ha declarado a los periodistas en su visita al Ayuntamiento de Hostalric (Girona).

Ha criticado a los socialistas porque, a su juicio, dicen 'no' «para no molestar a la Moncloa», y Aragonès también ha lamentado que no sabe qué propuestas tiene Junts y su candidato, Carles Puigdemont.

«Mi objetivo es tener la máxima fuerza, tener mucha más que la que he tenido esta legislatura, para poder hacer todo lo que no nos han dejado hacer los otros partidos», ha añadido Aragonès, y está convencido de que la ciudadanía se movilizará el 12M con plena conciencia.

Al preguntársele sobre pactos, ha descartado pronunciarse antes de que la ciudadanía vote, porque lo considera una falta de respeto, y «la única encuesta que es válida son las elecciones del 12 de mayo».