Bilbao Basque FEST 2024 ofrecerá este viernes una amplia variedad de eventos, entre ellos, conciertos, espectáculos de danza y teatro. El Arenal se erige en epicentro con una experiencia gastronómica en el Txoko Gourmet, donde se pueden adquirir y degustar alimentos Km0. Además, las personas aficionadas a los herri kirolak pueden disfrutar de las tradicionales competiciones vascas donde destreza, fuerza e identidad son los grandes protagonistas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, el Kiosko del Arenal acogerá esta tarde el concierto de Eider Sáez. La ex líder de N'gen presentará su primer trabajo en solitario a las 20.30 horas, brindando al público una noche «llena de melodías y letras inspiradoras».

La oferta musical tiene en Bilbao Basque FEST Rock City otro de sus grandes reclamos. El Kafe Antzokia, sede de este ciclo, vibrará a partir de las 22.00 horas con los acordes de Munlet Plays Devo y Paniks.

Los conciertos en vivo también se extienden a otros locales emblemáticos como la Sala Azkena y Rocket, con la sección Taberna Live Music. Esta noche el turno es para Norman Bates, que se subirá al escenario de la Sala a las 21.00 horas.

Espectáculos en toda la ciudad

Las danzas contemporáneas y tradicionales también se hacen presentes en Bilbao Basque FEST. En la Plaza de la Convivencia, la compañía Aukeran presenta su espectáculo «Aiurri» a las 18.30 horas, explorando la necesidad de movimiento del ser humano a través de cautivadoras coreografías.

Mientras tanto, en el Muelle de Ripa, los espectadores podrán disfrutar del teatro de calle con Bea Larrañaga y su obra «Soy la bomba», una propuesta dulce y revolucionaria que encantará al público a partir de las 18.00 horas.

Las calles cobran vida en Bilbao basque FEST con la animación musical. En esta edición, Rock'n Brass inundará el Casco Viejo y Marzana de «contagiosos» ritmos y melodías. Las kalejiras lideradas por Izalde y Jira Musika recorrerán las calles Licenciado Poza, Villarías, Ledesma y García Rivero con «energía y alegría, brindando momentos memorables para todos los transeúntes», han destacado desde el consistorio.

En la sección Zinema, la Sala BBK acogerá la proyección del cortometraje «To bird or not to bird» (Goya al Mejor Corto de Animación 2024) seguido de la aclamada película «20.000 especies de abejas». Las funciones están programadas para las 18.00 horas.

Catas de queso, miel, txakoli

El Txoko Gourmet ofrece hoy varias catas a partir de las 12.00 horas: miel, gildas, txakoli, vino, queso... en las que el público puede participar a un precio simbólico de 2 euros, a pagar en metálico en la propia carpa. La recaudación íntegra se donará al proyecto Etorkizuna Musikatan de la Asociación Norai, que busca transformar las vidas de niñas, niños y adolescentes a través de la música.

En cuanto a los talleres, que tienen el mismo coste, hoy el espacio Gourmet del festival enseñará a preparar pintxos veganos y tartar de atún (12.15, 13.15, 17.15 y 18.15 horas). Toda la información y el programa completo de Bilbao basque FEST está disponible en basquefest.bilbao.eus.