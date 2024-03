La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido al PSOE que haga una oposición «constructiva, por una vez, no se cierren en el no por el no y se pongan del lado del Gobierno de la ciudad» para la construcción de mil viviendas de alquiler asequible porque es un programa «objetivamente bueno para los jóvenes zaragozanos».

Ante las manifestaciones del PSOE que ha pedido repartir la culpa por la falta de acción en vivienda, Chueca ha recordado que solo el alcalde Juan Alberto Belloch ha gobernado 12 años, que es el mismo tiempo que el PP en la etapa democrática por lo que el PSOE ha estado el doble. Chueca ha instado al PSOE a «pasar página» y sumarse a los programas del Gobierno de Zaragoza. El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que será el proyecto mas ambicioso de vivienda que incluye más de mil viviendas de alquiler asequible para jóvenes en 4 años y que se suma a otros programas como los de eficiencia de mejora energética, regeneración urbana y la captación de vivienda vacía con el programa ALZA. En virtud del protocolo firmado con el Gobierno de Aragón, el Ejecutivo autonómico harán más de 500 viviendas y otras tantas el Ayuntamiento de Zaragoza en licitación conjunta. Serán 189 viviendas en Valdefierro, 58 en Las Fuentes otras 112 en Las Fuentes, 17 en el Arrabal y se complementa con dos suelos en Valdespartera y Actur que se cede al Gobierno de Aragón para más de 550 viviendas. «No se ha construido viviendas social en más de 8 años y por eso se hace este plan conjunto con sintonía institucional para solucionar los problemas de los vecinos y paliar una de las principales demandas que es el acceso a la vivienda por falta de recursos económicos», ha sintetizado Serrano en su intervención para dar cuenta de este protocolo. Además, la captación de Fondos Next Generation permitirá acometer unas 50 viviendas en las calles Horno, Lacruz, Pignatelli y San Blas de Zaragoza. "derecho y no bien de consumo" En su intervención para dar cuenta del citado protocolo ha contado que en el parque publico de vivienda se contabilizan 162 viviendas y en la rehabilitación del parque público de vivienda se incorporan cada año inversiones récord, que en las fases I y II de Emeline Pankhurst suman más de 4,5 millones de euros. Se harán nuevas intervenciones en rehabilitación del parque público de vivienda y ha subrayado que las ayudas para rehabilitación son más de 35 millones desde 2019, que son 343 portales y más de 6.000 viviendas que generan un impacto de 64,5 millones de euros y suponen unos 116 nuevos empleos. El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, ha dicho que el diagnóstico «erróneo» atañe a la falta de capacidad económica para acceder a la vivienda cuando, a su entender, hay una falta de políticas «serias» desde hace décadas que provoca un problema estructural de vivienda junto a los salarios «indignos». Ha cifrado en más de 16.000 las viviendas vacías en la ciudad y ha defendido el acceso a la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado para defender el modelo de gestión cien por cien pública. Ha criticado el modelo de cesión de superficie para su explotación a 75 años que supone un «desorbitado» beneficio privado, que concentra la vivienda en pocas promotoras y con una paralización de la vivienda social para familias con ingresos no superiores a los 1.500 euros mensuales. Serrano le ha replicado que hay un problema de vivienda estructural mientras el Gobierno de España aprueba una ley que «no ayuda» a solventar esta situación. Le ha afeado a ZeC que en un mandato solo hicieron las 14 viviendas de la antigua Imprenta Blasco. Se necesitan 6.000 viviendas más El concejal del grupo municipal de VOX, Armando Martínez, ha comentado que gobiernos del PSOE y ZeC hacen que la vivienda pública sea inferior a la media nacional porque hay 2.500 viviendas en suelo publico y deberían ser unas 7.000 para llegar a la media nacional. «Es un plan insuficiente, solo es un protocolo, es un avance, pero son declaraciones de buenas intenciones» ha dicho Martínez por lo que ha exigido concretar la creación de vivienda pública en un número adecuado y ha confiado en que se haga más hasta que no haya ciudadanos con necesidad de acceder a una vivienda. Víctor Serrano ha contestado que este plan atiende a unas necesidades reales porque los jóvenes tienen mayor dificultad en acceder la vivienda. El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que en Zaragoza hay un 0,9 por ciento de vivienda pública y hay que impulsar 6.000 viviendas para llegar a la media nacional. Juntos Ha alertado de que el protocolo firmado entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza se sustenta en una directriz que está en exposición pública que dice que se puede hacer vivienda dotacional pública de alquiler en suelo destinado a equipamientos, por lo que hay que adaptar el planeamiento y ha sugerido comenzar a trabajar la modificación del PGOU. Royo ha calificado de positivo que se avance y ha anunciado que serán exigentes en la «claridad» y ha pedido mirar al PSOE «con más voluntad de acuerdo y menos prejuicios». Víctor Serrano ha criticado al PSOE que en 8 años el Gobierno de Aragón hizo cero viviendas en Zaragoza. Le ha agradecido la valoración positiva del protocolo y ha augurado que se darán la mano en este asunto. Ha concluido al subrayar que es un cambio legislativo, se aprobará una directriz para impulsar más de mil viviendas con consignación presupuestaria en las instituciones y se marca el camino para que la colaboración público-privada permita construir viviendas.