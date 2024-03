El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha mantenido este miércoles las previsiones para la recta final de la Semana Santa en Andalucía occidental, donde las lluvias serán «abundantes» hasta el Viernes Santo por el paso de varias borrascas. Las precipitaciones «persistirán» después de la Semana Santa pero «ya no con la misma intensidad».

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Del Pino ha reconocido que ve «poco probable» que este Miércoles Santo no llueva en la parte occidental y ha apuntado como «poco probable» también encontrar «un hueco sin precipitaciones en la mañana y la noche» del Jueves Santo, lo que impactaría de lleno en la Madrugada de Sevilla.

En el extremo oriental de Andalucía «es posible que no llegue todavía el frente» en las próximas horas, caso de Almería y comarcas cercanas a esta provincia, donde la Aemet tiene una previsión que apunta a que «no haya precipitaciones e icluso que, habiéndolas, haya periodos grandes sin lluvia».

En cuanto a las temperaturas, aun siendo «muy bajas», el delegado de la Aemet ha apuntado que «no se ha batido ningún récord». «Esto ya ha ocurrido más veces, no es una cosa que no se pueda esperar a finales de marzo», ha explicado Juan de Dios del Pino, que ha reconocido que «la presión» de estos días «la llevamos bien».

«No nos gusta dar la mala noticia y no venimos a fastidiar la Semana Santa», ha sostenido, aludiendo a los partes que dan a las hermandades para que tomen la decisión de salir o no a la calle. Sobre las cofradías que este Martes Santo decidieron no hacer estación de penitencia, el responsable de la Aemet en Andalucía ha señalado que «las decisiones fueron acertadas».