Puigdemont afirma que Catalunya sólo avanzará con un Govern "que no salga rendido de casa"

El candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha defendido este martes que Catalunya sólo puede avanzar con un Govern «que no salga rendido de casa», en una alusión velada a ERC.

«Un país no avanza si tiene un Govern que sale rendido casa. Y se puede rendir porque renuncia o por falta de ideas, pero se puede salir también rendido de casa por no tener que incomodar más de la cuenta, por no ser capaces de hacer valer los intereses de los catalanes por encima de los intereses del partido que gobierna en España», ha recalcado en un acto en Perpignan (Francia).

Para Puigdemont, ninguna de las dos opciones están capacitadas para conducir «la etapa histórica» que quiere abrir en Catalunya para culminar la independencia.