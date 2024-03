Ledesma (PP): "La izquierda vuelve a evidenciar su falta de proyecto político para Aragón"

El portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha asegurado que «la izquierda ha vuelto a evidenciar hoy su falta de proyecto político para Aragón y para los aragoneses» y que «ante todo lo que ocurre en Aragón y en España solo tienen una palabra: VOX».

Ledesma ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que el mayor ataque a la igualdad de todos los españoles lo han perpetrado «los principales partidos de la izquierda que hoy se rasgan las vestiduras hablando de igualdad y lo han hecho aprobando una ley de amnistía con el único objetivo de atornillarse al Falcon y al sillón de La Moncloa».

El portavoz parlamentario popular ha lamentado que la izquierda aragonesa, fundamentalmente los partidos que formaban parte del anterior gobierno, «sigan sin querer hablar de los problemas de los aragoneses, no hacen ningún tipo de aportación constructiva. No hablan de vivienda porque fracasaron, no hablan de infraestructuras porque fracasaron, no hablan de sanidad porque fracasaron recortando presupuesto y despidiendo a miles de profesionales cuando estábamos saliendo de una pandemia, no hablan de bienestar social porque sus políticas fueron un fracaso».

Ledesma ha señalado que, frente a una oposición sin proyecto y sin opinión ante los problemas reales, Aragón cuenta con un Gobierno que gestiona y trabaja para mejorar la vida de los aragoneses. Hemos pasado de la política del fracaso y los anuncios vacíos a la política de hechos".

Además, ha puesto de manifiesto las diferencias entre PP y VOX en materia de inmigración, cuyas competencias en el Gobierno de Aragón recaen en el Partido Popular, y ha recordado que el cuatripartito «tuvo discrepancias muy serias, que supusieron un perjuicio para los aragoneses, que ellos disfrazaron de diálogo y discrepancias pactadas. Discrepancias por las que ni se cesó a nadie ni dimitió nadie».

En este sentido ha recordado «las numerosas discrepancias que hubo con la concertada, que infrapresupuestaban para intentar taparlas y luego había que hacer modificaciones presupuestarias con las que todos tragaban».

«Hubo discrepancias con la protección del lobo, que generó pérdidas de miles de euros para nuestros ganaderos, pero entonces tampoco se cesó ni dimitió nadie; o con la unión de estaciones, ahí no vimos dimitiendo al señor Soro o a los señores de Podemos. Eso sí, pusieron en riesgo más de 30 millones de euros»; incluso en gestión forestal donde tampoco se cesó o dimitió cargo alguno.

Por todo ello, Ledesma ha urgido a la oposición «a trabajar más, y a hacerlo en interés de los aragoneses» porque esa es parte importante de la labor de la oposición.