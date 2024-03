Nolasco acusa a la oposición de "trapacera y mendaz" y opina que piden su cese porque les molestan "las verdades" de VOX

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado «fantástico» que los grupos parlamentarios que conforman la oposición --PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe-- y las agrupaciones parlamentarias integradas en el Grupo Mixto --Podemos e IU-- hayan pedido «en bloque» su cese. Les ha calificado de «trapaceros y mendaces», a lo que ha añadido que les molestan «las verdades» de VOX.

Ha respondido así, en declaraciones a los medios de comunicación, en Barbastro, donde participa en el Foro EREA, al anuncio por parte de los portavoces y diputados de los grupos parlamentarios de la oposición a la presentación de dos iniciativas, una PNL en la que reclaman el cese del vicepresidente primero y, por otro lado, la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para que explique cuál es su posición al respecto de las declaraciones de Nolasco sobre el Islam.

«Que toda la oposición en bloque pida mi cese quiere decir que VOX es, realmente, la única oposición a toda la izquierda y que les molesta cuando decimos las verdades», ha afirmado Nolasco, para después acusarles de utilizar «todo tipo de artimañas sucias» y llevar a cabo una «campaña de acoso y derribo totalmente mentirosa y mendaz».

Ha recordado que en todas sus declaraciones ha manifestado que respeta «profundamente» las preferencias religiosas de cualquier persona, «aunque no me gustaría una islamización de España y que se dé pábulo a festividades como el Islam desde los organismos públicos, porque no tiene un trato de igualdad de la mujer y el hombre».

En este punto, ha emplazado a la oposición a «leer el Código Penal antes de hablar de delitos de odio», tachándolos de «trapaceros y mendaces» por intentar calificar «todo» como un delito de odio. Ha observado que esta actitud «les retrata intelectualmente» y evidencia que «no tienen la formación necesaria», agregando que su propósito es «crispar».

Vicepresidente y vox

Por otra parte, se ha defendido de quienes le acusan de no distinguir cuándo habla como presidente de VOX Teruel y miembro del CEN o cuando lo hace como vicepresidente del Ejecutivo autonómico: «No se si tengo que tener algún tipo de chapa que indique en calidad de qué acudo a un acto», ha ironizado.

Ha señalado que hay partidos políticos que quieren «que cuando hago declaraciones que no les interesan, lo haga como dirigente de VOX, en lugar de como vicepresidente, pero soy Alejandro Nolasco, no me han diagnosticado ningún tipo de desdoblamiento de personalidad».

En esta línea, ha advertido: «No me van a callar ni a hacer que yo cambie, aunque haya partidos políticos a los que les pueda molestar, pero soy responsable de lo que yo digo».

Próximas informaciones

Asimismo, Alejandro Nolasco ha avanzado que, en los próximos días, se darán a conocer informaciones acerca de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, en torno a «sus viajes de ida y vuelta con el chófer y de las horas extras de éste».

También se ha preguntado si Mayte Pérez «se quedaba en hoteles cuando estaba en Zaragoza, aparte de su piso personal», después de que la pasada semana se publicase en medios de comunicación regionales que el Gobierno de Aragón había alquilado un piso de 800 euros para el vicepresidente primero en Zaragoza, ya que su residencia habitual está en Teruel.