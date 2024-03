Euskadi ha recibido 358 millones de los PERTE gestionados por el Ministerio de Industria, con 283 empresas beneficiadas

Euskadi ha recibido hasta el momento un total de 358 millones de euros de los diferentes PERTE que gestiona el Ministerio de Industria y Turismo, que han beneficiado a 283 empresas vascas participantes en 114 proyectos, según ha anunciado este jueves el ministro Jordi Hereu.

Hereu ha participado en Bilbao en el foro 'Reindustrialización: un pacto por el futuro de la industria', organizado por el diario El Correo, un encuentro en el que ha destacado, entre estas ayudas concedidas a empresas vascas, los 125 millones de euros en la primera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado a Irizar, Sapa o Gestamp.

Además, se han concedido 155 millones de euros en la segunda convocatoria del PERTE VEC a Mercedes, Irizar, Basquevolt, Jema Energy o Mugape.

Por su parte, el PERTE Agro ha beneficiado a 67 de empresas vascas, a través de un total de 14 proyectos, con un volumen de ayudas que ha superado los 16 millones de euros. El PERTE Naval ha supuesto para las empresas vascas de este sector cerca de 40 millones en ayudas.

Hereu ha avanzado que, desde que se abrió el plazo de la primera línea de ayudas del PERTE de descarbonización, se han recibido 120 solicitudes, de las cuales 16 corresponden al País Vasco.

Por lo que respecta a las líneas de ayudas dirigidas a pymes, el ministro ha precisado que las pequeñas y medianas empresas vascas han recibido más de 18 millones de euros en los programas IDI, Activa Financiación y las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, para el desarrollo de proyectos de innovación, digitalización y sostenibilidad desde 2019.

En su intervención, Hereu, que ha indicado que están trabajando y «apretando el acelerador» para que los fondos europeos «lleguen a la realidad empresarial», ha asegurado que los PERTEs «no son territorializados porque no va de territorios, va de sectores y empresas».

El ministro ha añadido que Euskadi -desde donde se reclaman PERTES regionales- es una comunidad «llena de empresas innovadoras, que presentan buenos proyectos». «Es evidente que es un País Vasco que gana muchas candidaturas a los PERTEs, no porque sean vascos, sino porque son empresas innovadoras, porque son empresas que se están transformando, de manera que no 'ex-ante' sino 'ex-post' la participación del País Vasco en los PERTEs es importante y es expresión de este dinamismo», ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que los PERTEs están «para agotarlos». «Yo seré feliz si no me sobra nada de los PERTEs, y, por tanto, ya aviso que habrá un PERTE VEC 3 y un PERTE VEC 4, que son diferentes oleadas para ir transformando, por ejemplo,la industria del automóvil», ha apuntado Hereu que ha indicado que también habrá una nueva convocatoria del PERTE Agro y también las habrá del PERTE de descarbonización.

«Me toca hacer marketing porque yo quiero que no quede ningún proyecto de transformación por falta de conocimiento, que no haya candidaturas que se presenten», ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que están pidiendo permiso a la Comisión para ayudas de 50 millones para la transformación del sector pesquero.

Jordi Hereu ha añadido que este esfuerzo que ha realizado Europa «históricamente no existía» y ha indicadop que lucharán «para que se mantenga este esfuerzo de transformación».

«Yo creo que Europa tendrá que tener un debate sobre si la transformación finaliza en el 2026, yo creo que no finaliza en el 2026 y que, por tanto, Europa tendrá que empezar a pensar la Europa post Next Generation, pues después de un Next generation viene otro Next Generation, pero esto es algo que políticamente no está decidido y que tenemos que debatir», ha manifestado.

Según ha apuntado, la Europa que saldrá tras las elecciones de junio «tendrá mucho que ver sobre si esto lo impulsa o no», ya que hay «diferentes opiniones». Jordi Hereu ha sñealado que su tesis es que el esfuerzo de transformación «no se termina en el 2026» y que «habrá procesos de transformación posteriores».