Unos 35 tractores de agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva y 250 personas a pie, según datos de la Subdelegación del Gobierno, se manifiestan este lunes convocados por Asaja, COAG, Cooperativas Agro-Alimentarias y UPA, con el apoyo de Freshuelva y de la Asociación de Citricultores, por el futuro del sector, que aseguran que está «en duda», y por el «abandono secular» de la provincia «por parte de las administraciones» en «infraestructuras hidráulicas».

En declaraciones a los medios el presidente de Asaja Huelva, José Luis García Palacios, ha lamentado que las administraciones, «desde Europa hasta Andalucía, dan la espalda al sector» que «tiene la obligación de generar viabilidad y futuro para las próximas generaciones y que se trata de un sector »sobre el que se asienta toda la humanidad« y que »si eso no lo entienden las administraciones, están haciendo un flaco favor a la agricultura y están condenando también a toda la ciudadanía".

«Nosotros no nos dedicamos a otra cosa más que a labrar nuestras tierras, a criar nuestros granados y nuestro medio ambiente. Y producimos alimentos, que es algo absolutamente necesario y básico para todos los ciudadanos», ha continuado diciendo antes de añadir que «no va a ser la única manifestación», al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que «se solidarice» con ellos «porque su futuro también depende de nosotros» y ha criticado que el «abandono» de las infraestructuras de Huelva «también son viarias y ferroviarias», por lo que piden que «se hagan las inversiones necesarias» para «garantizar» el futuro del sector.

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha lamentado que «antes nos tiraban los camiones en la frontera de Francia y hoy nos lo están tirando en las redes, con informaciones que se generalizan, sin dar datos concretos», por lo que ha pedido «un respeto para los agricultores» que «están cansados de escuchar falsas acusaciones sobre ellos» y que son personas «que se buscan la vida diariamente», toda vez que ha lamentado que «los gobiernos incumplen totalmente los acuerdos que se hacen».

Así, Piedra ha subrayado que el agua que utilizan los agricultores de Huelva «es para dar productos sanos, saludables y alimentar a Europa, sobre todo en este momento de campaña con nuestros frutos rojos». Además, al igual que García Palacios, ha reivindicado que se hagan las infraestructuras hídricas necesarias de forma que se terminen la presa de Alcolea y el canal de Trigueros, «para que los recursos hídricos lleguen a la provincia y los agricultores no tengan que estar como están en esta campaña, con un recorte del 50%».

«Hay bastantes motivos para estar hoy en la calle y para hacer esta manifestación. Pedimos disculpas a aquel conductor, a aquella persona a la que la pueda coger hoy el atasco, porque nosotros estamos aquí para reivindicar y nos gustaría estar en nuestras fincas recolectando nuestros frutos rojos o tratando nuestras producciones de olivo o de ganadería», ha concluido.

De otro lado, el secretario general de COAG Huelva, Enrique Acción, ha manifestado que agricultores y ganaderos quieren «vivir dignamente de su trabajo» y ha lamentado que «entre la burocracia y la baja rentabilidad económica de nuestras explotaciones no podemos subsistir».

«Queremos que se nos escuche, producimos alimentos y la sociedad no puede vivir sin nosotros. Queremos precios justos para nuestros productos, las ayudas no solucionan nada, solo queremos vivir dignamente nuestro trabajo. Queremos crear empleo, fijar población, seguir disfrutando de nuestro entorno y seguir manteniendo todas nuestras explotaciones. Hoy en día, por desgracia, todos los años se van cerrando explotaciones, la ganadería está muy tocada», ha señalado.

En representación de Cooperativas Agro-Alimentarias de Huelva, Francisco Javier Contreras ha pedido que «se escuche al sector primario» porque están «hartos» y «todo se envuelve en buenas palabras, pero al final no se toman decisiones», toda vez que ha remarcado, al igual que el resto de representantes, que necesita infraestructuras para poder regar porque «Huelva tiene agua» pero «no se hacen las infraestructuras previstas en el plan».

"el sector ganadero tiene un gran problema"

«La ganadería está inmersa en una serie de burocracias que ningún ganadero puede llevar. Es imposible. Los costes se los comen y los papeles tienen que tener algún especialista que no puede pagar. Hay un problema grandísimo en la ganadería en Huelva y a nivel nacional, pero en Huelva más acuciado. Después tenemos un problema de relevo y no lo tenemos porque no existen los medios adecuados para que esa juventud que quiere dedicarse al campo vea viabilidad en nuestras explotaciones. Y otro tema crucial es que necesitamos que empoderen a la mujer en el campo porque nuestras hijas también tienen derecho a ser agricultoras», ha concluido.

El inicio de la protesta ha tenido lugar a las 10,00 hora y la salida de la movilización se ha producido en la rotonda de San Juan del Puerto-Trigueros (polígono El Buitrón), donde los agricultores, ganaderos y profesionales forestales se han dado cita para iniciar una marcha lenta por el carril derecho de la autovía en dirección Huelva hasta el siguiente cambio de sentido. El regreso hasta el punto de inicio se realizará de igual forma, dejando libre el carril de la izquierda, y una vez allí se dará lectura al manifiesto consensuado por las organizaciones convocantes.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva han señalado que en la manifestación de este lunes en la provincia se contabilizan 35 tractores y unos 250 manifestantes a pie y que «van lento» pero todo se está desarrollando de forma «relativamente tranquila».