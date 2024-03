Los socios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han rechazado concurrir a las elecciones catalanas del 12 de mayo con una lista cívica.

La entidad ha anunciado este sábado en un acto los resultados de la consulta, en la que han participado 7.599 socios: 6.660 (48,16%) se han mostrado favorables, 3.758 (49,45%) han votado en contra, y 181 (2,38%) en blanco, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha dicho que los resultados ajustados entre el 'no' y el 'sí' a la lista cívica se entienden como «un no por ahora, un no para estas elecciones del 12 de mayo de 2024, pero es un claro aviso a los partidos».