Sesenta niños de escuela municipal de Lavapiés llevan más de un mes sin patio por desperfectos del edificio colindante

Los más de medio centenar de niños y niñas de entre cero y tres años de la escuela infantil municipal El Olivar, en Lavapiés, llevan más de un mes sin poder salir al patio, imprescindible para tan corta edad, por los desperfectos del inmueble colindante y el temor de las familias y profesorado a que «pudiera caer algún trozo de la cornisa».

«El patio es fundamental porque necesitan esa expansión, aire libre. Se ponen nerviosos: entran aquí a las nueve de la mañana y si no tienen ese rato de expansión, a las pocas horas tienes un grupo de diez, doce, quince niños, según el nivel, encerrados en una habitación. Necesitan ese desahogo físico, esa actividad también para relacionarse entre ellos, con otros grupos», ha explicado una de las madres de El Olivar en declaraciones a Europa Press.

Pasadas algunas pocas horas desde que los niños y niñas llegan a su escuela, la situación «se hace bastante insostenible para todo el alumnado», han descrito. Además el patio resulta esencial en un centro como El Olivar, «que tiene unas condiciones de espacio muy limitadas».

Desperfectos en un inmueble vecino

Ante el riesgo de que pudiera caerse parte de alguna de las cornisas de los edificios colindantes, que iría a parar directamente al patio con el evidente peligro que eso supondría, se tomó la decisión de cerrar este espacio, dejar de utizarlo.

Uno de los dos edificios vecinos afectados «arregló muy rápidamente» los desperfectos, «pero el otro no». La AFA de El Olivar se puso en contacto con el segundo inmueble y con el Ayuntamiento pero el tiempo ha ido pasando --el patio se cerró el 12 de febrero-- y la situación ha seguido encallada.

«Lo que le pedimos al Ayuntamiento es que intervenga porque hay fincas que no tienen intención de arreglar nada», han señalado. «Llevamos más de un mes esperando que se reparen los problemas en la finca colindante por, básicamente, el riesgo de caída, siendo una intervención en realidad mínima», ha explicado otra de las madres de la escuela infantil municipal.

De la Administración han sufrido «que se dilataran los trámites y sin conseguir que lo arreglaran». Pero además no es la primera vez que pasa: por problemas con otro edificio se tiraron el curso pasado «más de tres meses» con el patio cerrado, con las consecuencias que tiene para niños y niñas de entre cero y tres años, hasta conseguir las reparaciones necesarias.

"el ayuntamiento tiene una responsabilidad de vigilancia"

Las familias solicitaron por registro electrónico una reunión urgente con el concejal del distrito, además de intervención por parte del Consistorio «ya que es un edificio responsabilidad del Ayuntamiento».

La AFA ha conseguido una reunión con Carlos Segura, concejal-presidente de Centro, la próxima semana, el lunes, «después de presionar mucho para conseguirlo». «Queremos compromisos, queremos el compromiso de que esto se tiene que arreglar porque el Ayuntamiento, por mucho que sea una responsabilidad directa de la comunidad de vecinos, tiene una responsabilidad de vigilancia por la seguridad de los niños», demandan.

Las familias reclamarán plazos definidos. «Tienen que asegurarse que se solucione en un plazo rápido de tiempo, el mínimo posible, para que las condiciones del centro educativo sean las adecuadas», han subrayado.

Exigirán «que el Ayuntamiento intervenga y dirima después las cuestiones con la finca, que no quiere reparar o que no está haciendo lo que tendría que hacer. Al ser un edificio del Ayuntamiento y que presta un servicio socioeducativo al barrio, el Ayuntamiento lo tiene que gestionar. Que lo haga, que lo repare, que volvamos a la normalidad y después que mande la factura o lo que sea a la finca que no se está haciéndose responsable, pero el servicio tiene que restablecerse inmediatamente», han reclamado.

Más de tres meses con el patio cerrado

«No es la primera vez que nos pasa porque el año pasado estuvimos sin patio más de tres meses. Estuvimos con el patio cerrado y después con una zona acordonada, la del arenero, que para los niños es absolutamente esencial. Nos pasamos prácticamente todo el curso limitadísimos el año pasado porque, si el patio ya es pequeño, se redujo a la mitad», han recordado algunas de las madres de El Olivar.

Las familias no estarían tan preocupadas si hubiera sido la primera vez que se encuentran con problemas y confiaran en que se iba a intervenir rápidamente pero llevan viviendo este tipo de situaciones «ya dos cursos». «Cada vez que tenemos un problema con el mantenimiento del edificio no se soluciona inmediatamente, ni por las necesidades del alumnado que tenemos», se lamentan.

Es por eso que han pasado a la acción, de la mano de la Revuelta Escolar, protestando este viernes a las puertas de la escuela infantil. «Es una situación absolutamente límite. Yo estaba pensando incluso los días que pueda no traer a mi hijo a la escuela y llevármelo al parque porque no puede estar encerrado tantísimo tiempo en un espacio tan pequeño», ha asegurado una de las madres.