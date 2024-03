Cruz Roja en Huesca, a través del proyecto CRECE, pone en marcha este lunes, 11 de marzo, un ciclo de seis conferencias que tienen como enunciado común 'Haciendo comunidad contra la Soledad No Deseada'.

Así, cada lunes y martes, durante las próximas tres semanas, se irán abordando asuntos como la situación de la soledad en Aragón, cómo evitar las estafas online, alimentación y nutrición, ergonomía, comercio y la sexualidad.

Todas las sesiones se celebrarán en el Salón Azul del Círculo Oscense, de 11.00 a 12.00 horas y están abiertas a la participación de toda la ciudadanía de forma gratuita, han informado desde Cruz Roja.

La soledad no deseada (SND) es la sensación que experimentan algunas personas en la que se tiene la percepción de no contar con una red social y/o familiar de apoyo suficiente. Esto no implica que quienes la sufren deban estar físicamente aislados, también puede darse el caso de que, aun estando en contacto con otras personas, no se sientan ni escuchados ni comprendidos, lo que puede generar malestar, tristeza y deterioro de la calidad de vida.

Entras las posibles causas de SND están los cambios en los roles sociales, como la jubilación o la pérdida de empleo; la disminución o pérdida de redes sociales o los cambios en las relaciones con la comunidad y en las condiciones de vida, como limitaciones en la movilidad o enfermedades.

Lucha contra la snd

Luchar contra la SND es uno de los objetivos del proyecto CRECE de Cruz Roja Española, que se desarrolla en la ciudad de Huesca y en las comarcas de La Litera, Ribagorza y la Hoya de Huesca, además de en otras 15 provincias.

CRECE es un proyecto piloto y experimental con enfoque comunitario financiado con fondos Next Generation UE y dirigido a colectivos vulnerables como son, en el caso de la provincia altoaragonesa, las personas mayores y las mujeres en dificultad social.

Los participantes en el proyecto tienen un papel fundamental, ya que no solo toman parte en las actividades, sino que ellos mismos pueden ser personas activas dentro de su comunidad, proponiendo talleres, charlas u otras dinámicas. De las inquietudes que se planteadas sobre diferentes temas surgen seis conferencias propuestas en el programa y, dado el interés social que podían tener, se ha decidido realizarlas abiertas a todo el público oscense de manera gratuita.

Jornadas

Las jornadas se abrirán el próximo lunes 11 de marzo, de la mano del técnico de la oficina del Justicia de Aragón, Samuel Fau, que presentará el Observatorio de la Soledad de Aragón. El martes, día 12, la subinspectora Mariasol Almirón Begué, delegada de participación ciudadana de la comisaria de Huesca, hablará sobre ciberseguridad y cómo evitar ser víctimas de estafas on-line.

La semana siguiente, el día 18, el tema de la conferencia será alimentación y nutrición en personas mayores, a cargo de Cristina Hernández, profesional especializada en nutrición y patologías clínicas. El 19 de marzo intervendrá el gerente-dinamizador de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca, José Perié, que explicará que el comercio local es un órgano vivo, corazón de ciudad, que ha de ser lugar seguro, de paz, cálido y humano.

La última semana tendrá como protagonista, el 25 de marzo, a la fisioterapeuta especializada en terapia fascial y terapia biodinámica craneosacral, Lucía Pueyo, para exponer la mejor forma de organizar nuestro hogar para hacer nuestro día a día más ergonómico, y, por tanto, saludable.

Las jornadas se cerrarán el día 26 de marzo, con la doctora en sociología, sexóloga y psicóloga, Lucía González-Mendiondo Carmona, que dará una charla dirigida a promover la reflexión en torno a la vivencia de la erótica y la sexualidad a lo largo de la tercera edad.