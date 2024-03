Unos 5.000 estudiantes, según la Guardia Urbana, se han manifestado este viernes en Barcelona en el Día Internacional de la Mujer, convocados por el Sindicat d'Estudiants y Lliures i Combatives, en una marcha previa a la de la tarde.

Tras una pancarta con el lema 'Feminisme de base. Feminisme de classe', la manifestación ha recorrido el centro de Barcelona desde la plaza Universitat hasta plaza Sant Jaume.

Los manifestantes han coreado cánticos como 'Te cansas de oírlo, nosotros de vivirlo', 'Sola, borracha, quiero llegar a casa', 'Tranquila hermana, aquí está tu manada', 'Si no hay solución, habrá revolución', 'No son muertas, son asesinadas' y 'Las calles serán feministas'.

También han portado carteles que rezaban 'Contra el sistema patriarcal', 'It's a dress, not a yes' (Es un vestido, no un sí), 'No es piropo, es acoso', y también en apoyo a Gaza.

La portavoz del Sindicat d'Estudiants (SE), Sofia Vázquez, ha pedido una asignatura en Primaria, ESO y Bachillerato una asignatura de educación sexual inclusiva como forma de «erradicar los niveles de machismo en la sociedad».

Ha solicitado que esta asignatura «eduque en el feminismo, en los derechos LGTBI y que ningún niño y niña se siente mal por ser quién es».

La portavoz del Sindicato d'Estudiants también ha tenido un recuerdo para la situación en Gaza, y ha acusado al Gobierno central de «ponerse de perfil».