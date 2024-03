La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido este viernes, acompañada por representantes de todos los grupos municipales menos VOX, la colocación de la pancarta con la que el Ayuntamiento celebra cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y ha asegurado que esta ausencia, al igual que la imposibilidad de aprobar una declaración institucional en esta fecha por quinto año consecutivo, demuestra que «el PP no es VOX» y que ambos partidos tienen «posiciones muy diferenciadas» en materia de igualdad.

Después de colgar la pancarta, con el lema 'Zaragoza es igualdad', la alcaldesa ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación que este 8 de marzo es «un día para celebrar los avances que las mujeres hemos conseguido en las últimas décadas».

«Desde el Ayuntamiento, hemos querido también reivindicar el papel que tiene el Día Internacional de la Mujer para seguir avanzando en esa igualdad real entre hombres y mujeres, para que todas las personas que formamos parte de esta sociedad, sean hombres o mujeres, tengamos los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas oportunidades», ha manifestado.

En este sentido, Chueca ha insistido en que es «un día de celebración» que siempre ha visto «en positivo» porque «hemos conseguido avanzar en las últimas décadas como nunca antes en la historia».

No obstante, ha reconocido que todavía quedan algunos sectores «muy concretos» en los que seguir avanzando para alcanzar una igualdad «plena» y que todas las mujeres, sin importar su origen, su nacimiento o sus circunstancias personales, tengan «las mismas oportunidades» que otras.

Por ello, ha apostado por «seguir ayudando» para que esas diferencias «se vayan acostando» y cada vez sean «más invisibles».

Un año más sin declaración institucional el 8m

Un año más, el Consistorio zaragozano ha sido incapaz de aprobar una declaración institucional con motivo del 8M por el veto de VOX, lo que Chueca ha achacado a que hay «posiciones muy diferenciadas».

En ese sentido, ha señalado que los 'populares' propusieron el texto oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que en esta institución sí salió adelante por unanimidad, pero que «lamentablemente» no se ha podido aprobar en el Ayuntamiento de Zaragoza. A ello ha sumado que el PSOE trajo otro texto diferente al de la FEMP que «era más difícil que pudiese ser aceptado por VOX».

«Es una pena que en algo como es la igualdad de las mujeres no nos podamos poner de acuerdo entre todos», ha lamentado Chueca, quien, no obstante, ha recalcado que el Ayuntamiento no ha dado «ni un paso atrás» en materia de igualdad y que sigue avanzando, como demuestra el presupuesto, que recoge proyectos y planes «más allá de gestos bonitos y simbólicos» como una declaración institucional.

Ha achacado la actual situación a que en el momento actual las posiciones están «más polarizadas a un lado y a otro», algo que «en algunas materias se nota más». En todo caso, ha subrayado el «máximo respeto» la libertad de cada grupo político, «a sus ideales y a sus pensamientos».

«Ojalá viniesen a pensar lo mismo que pensamos nosotros, pero yo no les puedo forzar», ha concluido la alcaldesa.