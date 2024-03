Cerca de dos centenares de profesionales del campo se han concentrado este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, donde han pedido la dimisión o el cese del delegado, Fernando Beltrán, al entender que «no ha cumplido su palabra» y ha estado «persiguiendo» a los agricultores en sus 'tractoradas' o en manifestaciones como la del pasado 1 de marzo junto al Palacio de la Aljafería.

Sobre este caso concreto, el portavoz de la plataforma Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA), Rubén Blasco, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que los incidentes frente a la sede del Parlamento autonómico «fueron culpa del dispositivo policial, que fue ineficiente» y provocó «agresiones contra algunos agricultores», que en algunos casos tuvieron que ir «al hospital con bastantes puntos en la cabeza».

«Nos dejó tirados en las carreteras y no dejándonos manifestarnos en sitios donde los tractores han permitido la circulación», ha remarcado Blasco, quien ha calificado de «incomprensible» que se persiga a los profesionales del sector primario con «acciones judiciales».

En ese sentido, ha confiado en que «todas esas denuncias sean archivadas» o, al menos, no sigan intentando «amedrentar» las protestas de los agricultores y ganaderos.

Más de 200 denuncias por más de 120.000 euros

El portavoz de AEGA ha subrayado que hay «200 denuncias o más en carreteras», en especial en zonas como la A-2 a la altura de Calatayud (Zaragoza), con cuantías superiores a los 120.000 euros en total.

Ha precisado también que, en las protestas de este jueves frente a la Jefatura Superior de Policía en Aragón contra las detenciones de agricultores y ganaderos, se han sumado otras «cuatro o cinco denuncias» por «resistirse a la autoridad».

Por otro lado, el portavoz de AEGA ha calificado su movilización como «espontánea», frente a las convocadas por las organizaciones agrarias, porque «a la gente no se le puede pedir que se manifieste de una manera o de otra», aunque ha reconocido que muchos de ellos «tienen carné sindical».

Así, ha reiterado que lo que reclaman es que el dispositivo policial sea «cordial» y ha apuntado que ellos no pueden comunicar las manifestaciones «con diez días de antelación» porque «te van a decir 'aquí' y en cuanto quieres ir 'allí' te pueden disolver igual». Plantan, por tanto, «una huelga» para que «todos los días la gente pueda salir en todos los sitios».

Además, ha asegurado que «se publican los whatsapps» de las convocatorias y se envían a la prensa, por lo que en la Policía «ya saben directamente» dónde van a acudir. «No pueden decir que no saben dónde vamos a acudir», ha dejado claro.

Con respecto a la concentración del pasado viernes junto al Palacio de la Aljafería, ha insistido en que el problema era que «no había suficiente control allí». «Dentro del recinto había un montón de gente y la gente consideró que no dejarnos entrar no era de recibo» cuando estaba «lleno», ha añadido.

De este modo, Blasco ha rechazado que hubiera «una diferenciación» entre los manifestantes y la gente que ya estaba dentro del palacio que alberga las Cortes de Aragón.

Exigencias que hacen "daño" a los profesionales del campo

En cuanto a sus reivindicaciones, ha resaltado que «tienen que cambiar muchísimas cosas», como por ejemplar quitar parte de todas las exigencias impuestas por la UE, el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón que «todos los días» les hacen el trabajo «incómodo» y les hacen «daño».

Así, ha criticado que «uno no puede tocar ni una coma ni un palmo de su tierra sin pedir permiso». «Te exigen poner un cultivo aunque no sea rentable, te ponen 45.000 trabas», ha lamentado, a lo que ha sumado que no exista reciprocidad en las importaciones a Europa.

Blasco ha considerado que la mayoría de la gente no conoce los que es la legislación agraria que emana de la Política Agraria Común (PAC), que ha supuesto una «aceleración» en todas las medidas y restricciones, que está provocando que la gente del campo esté «asfixiada».

«Te pegas el día haciendo papeles más que atendiendo a tu ganado o a tu campo, y encima para cobrar menos ayudas yt tener que perder el tiempo que tú dedicarías a tus hijos, a tu familia o a salir un rato», ha concluido.

Manifiesto entregado en delegación del gobierno

AEGA ha entregado este viernes un manifiesto «cordial» que ha recogido un representante de la Delegación del Gobierno, que incluye la petición de dimisión o cese de Beltrán, en el que afirman no entender «en términos democráticos» la «represión» que están sufriendo las movilizaciones del campo.

Por ello, han emplazado al Gobierno a adoptar «una postura de entendimiento y cordura» para hacer transitar sus «legítimas manifestaciones», así como a retirar todas las denuncias y procedimientos contra todos los agricultores y ganaderos.

En dicho documento, han rechazado también las «graves agresiones» de la Unidad de Intervención Policial (UIP) frente a la Aljafería y han advertido de que van a seguir adelante con sus reivindicaciones, «siempre de forma pacífica».

A este respecto, han resaltado que en esas movilizaciones no ha habido «ni una papelera rota, ningún contenedor quemado, ningún cajero roto, ningún accidente provocado por las tractoradas», por lo que «no se merecen ninguna persecución político-judicial».