La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este viernes, Día Internacional de la Mujer, que «este ayuntamiento y esta ciudad no darán ni un paso atrás en igualdad» y al respecto ha garantizado: «Lo que no haga Vox lo hará la alcaldesa y los 13 de concejales del PP».

Catalá se ha referido así preguntada por los cambios introducidos por el equipo de gobierno, a propuesta de Vox, en los estatutos de la Fundación Valencia Activa que afectan al fomento del empleo de las mujeres y al impulso de políticas en favor de este colectivo donde se ha eliminado el término 'mujer' y se ha sustituido por 'todas las personas'. Además, el pleno del Ayuntamiento no logró este jueves sacar adelante una declaración por el 8M.

Al respecto, ha admitido que es «evidente» la «distancia» que mantiene con Vox, sus socios de gobierno, en «materia de igualdad, en materia de lucha contra el cambio climático, en materia de reconocimiento y, sobre todo, de no buscar el frentismo». No obstante, ha descartado que estas diferencias afecten al pacto de gobierno, según ha dicho en declaraciones a los medios tras los actos con motivo de la festividad del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

«Por encima de todo está la ciudad de València, no voy a renunciar a decir que soy una mujer feminista y, mientras yo sea alcaldesa, aquí no se va a dar ni un paso atrás, pero evidentemente en las cuestiones comunes seguiremos unidos en el trabajo de la Ayuntamiento», ha señalado.

"sobreactuación"

En ese sentido, ha apuntado que Vox ha «sobreactuado», pero ha afirmado que «los hechos van a demostrar que este Ayuntamiento no va a dar ni un paso atrás». «Este 8M, como mujer al frente de este ayuntamiento, digo que no habrá ni un paso atrás en igualdad después de tantos años de trabajo y esfuerzo para defender y reivindicar los derechos de la mujer, la igualdad y todas aquellas cuestiones para las que aún queda mucho camino por recorrer», ha afirmado.

«Que nadie tenga ninguna duda de que todo lo que no haga Vox, lo hará la alcaldesa la primera, como mujer feminista que me siento, y 13 de los 17 concejales de este equipo de gobierno y no daremos un paso atrás en la lucha por el feminismo», ha subrayado.

Así, ha garantizado: «Toda cuestión, programa, que Vox deje de hacer en materia de empleo, en materia de conciliación, en materia de igualdad ya me encargaré yo como alcaldesa de València de que siga haciéndose y me encargaré de que esta ciudad siga diciendo alto y claro que en el Día de la Mujer está con la mujer y con sus necesidades». «La alcaldesa primero y 13 de 17 concejales darán todos los pasos al frente que quepa hacer por la igualdad y por el feminismo», ha insistido.

Femp

De hecho, ha afirmado que la Junta de Gobierno se ha adherido, con los votos en contra de Vox, al manifiesto aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias por el Día de la Mujer. «Vox ha votado en contra, pero nosotros, 13 de 17, seguiremos adelante y por tanto el Ayuntamiento de València hoy se incorpora al manifiesto reivindicando la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y la igualdad para luchar contra la violencia de género, y la violencia machista con todas sus letras, con todas sus palabras y con toda la firmeza que lo pueda decir», ha señalado.

«No hay que fijarse ni en las palabras ni en los gestos, hay que fijarse en los hechos», ha reclamado Catalá, que ha pedido a los medios de comunicación «no sobreactuar» con Vox y fijarse también en los hechos y no en las palabras.

En ese sentido, ha señalado que «València se ha comprometido a no perder ni un programa de empleo para la mujer», ha insistido en que votarán en contra de retirar el nombre de Guillem Agulló en un paseo de Viveros, ha destacado que están celebrando la Capitalidad Verde Europea que «se capitanea» desde la alcaldía y ha recalcado que no va a debatir «ni una de las cuestiones que objetivamente son irrefutables como que existe un cambio climático».

Asimismo, también se ha referido al mensaje que ayer colgó el segundo teniente de alcalde, edil de Empleo y portavoz de Vox, Juanma Badenas en redes sociales en el que se ve cómo los cuatro ediles de Vox celebran su «compromiso con España y la Constitución para que una moción progre, sectaria y discriminatoria como la del 8M no haya sido aprobada por primera vez en el Ayuntamiento de València» junto a un vídeo en el que se ve a estos concejales, en la plaza de la Virgen y junto a un hombre vestido de torero, cantando «que viva España». «Yo no me hubiera prestado en la vida una imagen similar», ha señalado la alcaldesa.