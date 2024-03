La periodista y promotora de proyectos de igualdad Gloria Lomana y la asociación ClosinGap han sido reconocidas este viernes en el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid por el Día Internacional de la Mujer (8M) de este año.

Bajo el lema 'Nada más que feminismo, nada menos que igualdad', el Ayuntamiento de Madrid ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Mujer en un acto presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y al que también han asistido las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto.

Continuando la tradición, este 8M se ha otorgado el XIX Premio Clara Campoamor, que ha recibido Lomana, y la Mención de Honor, que ha recaído en la asociación ClosinGap. En ambos casos se ha reconocido «su compromiso continuado en el impulso de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito empresarial».

Lomana ha transmitido su «emoción» por recibir este premio y ha agradecido al Ayuntamiento su campaña por este 8M para fomentar una igualdad «diversa, inclusiva y donde cabemos todas».

«Creo que si yo estoy aquí es gracias a la alianza que hago todo el tiempo con ellas, las mujeres me impulsan me ayudan me dan la energía que tengo cada día para seguir, y este premio lo que hace es darme más energía», ha expresado en la que ha tenido palabras para su marido y su madre, quien «renunció a trabajar, fue una madre maravillosa con cuatro hijos y se empeñó en que su hija estudiara».

Desde ClosinGap, su presidenta, Marieta Jiménez, ha trasladado que es «un privilegio y un enorme honor» recibir este galardón .

«Y con ese objetivo, con eso en mente es la razón para que hace 5 años, 12 grandes empresas de diversos sectores en España decidimos crear esta asociación ClosinGap para impulsar la prosperidad de la sociedad a partir de la eliminación de las distintas desigualdades. Un reto que nació con un planteamiento disruptivo porque queríamos que añadiera valor y que afrontara la igualdad desde otro ángulo diferente», ha señalado.

Dificultades en la carrera profesional

En el acto también han tomado la palabra dos mujeres precursoras en el acceso laboral a la administración pública. En un coloquio moderado por el delegado de Políticas Sociales han narrado las dificultades iniciales que superaron para poder desarrollar su carrera profesional y los avances en igualdad que se han producido desde entonces.

Ha participado Pilar Medina, perteneciente a una de las primeras promociones de Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, a comienzos de los años 60, y Mercedes Payol, representante de la primera promoción de la Policía Municipal que incorporó a mujeres en el Cuerpo en 1971.

Para clausurar el acto, la alumna de la Escuela Municipal de Arte Dramático Marta Alejandra Rojas ha recitado el poema 'No deseo abrir la boca', de la poeta y periodista afgana Nadia Anjuman.

Lo ha hecho acompañada por la interpretación de una pieza musical a cargo de Inmaculada Almendro, profesora de la Escuela Municipal de Música María Dolores Pradera. Con el recuerdo a la autora, que desafío al régimen de su país que prohibía a las mujeres estudiar y recibió formación literaria de forma clandestina antes de ser asesinada por su marido en 2005 con 25 años, se ha rendido homenaje a las mujeres del mundo que aún sufren discriminaciones extremas.

El acto ha concluido con las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha recordado a las mujeres que «en cualquier rincón del mundo, se encuentran en situación de vulnerabilidad». «Es un acicate para que sigamos luchando por la igualdad real y efectiva en este 8M», ha expresado.