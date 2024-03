El Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) ha presentado una instancia para que la Fiscalía de Menores actúe en el caso de un estudiante que presuntamente apalizó a una profesora de un instituto de educación secundaria de la población, según ha anunciado la alcaldesa, Paqui Bartual.

Los hechos sucedieron el martes, cuando un estudiante --que ya había protagonizado anteriormente problemas de convivencia en el centro-- saltó la valla del IES Ramon Muntaner y entró a un aula de segundo curso de la ESO --donde estaban preparando un examen-- para saludar a un amigo.

La docente --que no conocía al joven-- le instó a que abandonara la clase y, como respuesta, el chico le dio una bofetada. Posteriormente, cuando la profesora intentó abandonar el aula para buscar ayuda, continúo la agresión, con puñetazos y patadas, hasta que dos alumnos consiguieron reducir al atacante. El alumno fue llevado a la Comisaría de Policía y puesto en libertad esa misma tarde.

La primera edil ha manifestado este jueves, en declaraciones a los medios, toda su «condena y repulsa a todo acto de violencia». «Es obvio que lo que ha ocurrido no debería de ocurrir en nuestros centros. Yo concretamente estoy muy sensibilizada con lo ocurrido, ya que le ha pasado a una compañera, me podría haber pasado a mí también, y tiene todo mi apoyo», ha recalcado Bartual, docente de profesión.

Ha abogado por «ir todos de la mano» ante esta problemática y ha resaltado que «desde el minuto cero estamos trabajando con todas las administraciones, junto con la dirección del centro, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xirivella, también con la Conselleria de Igualdad y con la de Justicia».

Además, ha detallado que ayer envió una solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia instando a que la Fiscalía de Menores actúe. «Todos los recursos que destinemos a este tipo de situaciones son pocos, por lo tanto desde las administraciones debemos trabajar para dotar de todos nuestros centros de recursos y poder ayudar a este tipo de alumnado, tanto como proteger al profesorado».

«Dicho esto, --ha puntualizado-- los centros de la localidad de Xirivella son centros seguros y creo que debemos estar todos unidos para que esto no vuelva a ocurrir».

Preguntada por si se ha tardado demasiado en actuar ante la situación particular de este alumno, la primera edil ha señalado que «este caso concretamente lo conocemos desde el mes de enero» y ha asegurado que «desde el Departamento de Servicios Sociales se ha trabajado desde el minuto cero con la Conselleria de Igualdad».

Ha admitido que, para las administraciones, «el tema burocrático a lo mejor no tiene la rapidez que corresponde», pero ha insistido en que «sí que se ha trabajado».

«El profesor siempre tiene esa figura de autoridad y es muy importante sentirnos protegidos desde diferentes ámbitos. Creo que sí lo estamos, pero en ocasiones suceden este tipo de cosas. Deberían que existir mecanismos más rápidos para dar solución al problema y que no sucedieran estas cosas», ha reflexionado.

«Y ahora me consta de información de última hora --ha continuado-- que se están tomando medidas para poder atender tanto a la familia como también el dotar de recursos a esos centros tan necesarios para que no vuelvan a ocurrir estos casos».

«Es obvio que los centros educativos no tienen esos medios para poder atender a este tipo de alumnado como se merece. No obstante, hay otras organizaciones y hay otros recursos que se le pueden dar al alumno y estamos en ello. Me consta que también se le han dado desde la Conselleria de Igualdad y que están trabajando en ello para poder ofrecerle otra vez de nuevo a la familia esos recursos que este alumno necesita».

La alcaldesa ha agregado que tiene «pendiente» hablar con la familia del chico. «El padre es una bellísima persona de la localidad y estaré encantada de poder conversar con él y de prestarle toda mi ayuda como alcaldesa y como ciudadana de este pueblo». En estos momentos, el menor se encuentra tutelado por su padre. «Y pronto, a ver si tenemos buena noticias y les podemos prestar la ayuda que requiere», ha exclamado.

Respecto al estado de la docente, ha remarcado que lógicamente «está bastante afectada por el caso» y le ha garantizado «toda la ayuda necesaria».

Desde el propio centro, el IES Ramon Muntaner, también reclaman ayuda y herramientas para poder poner solución a una problemática que «excede a la gestión del centro educativo».

Por su parte, la Conselleria de Educación desplazó ayer al instituto una inspectora y una orientadora de la Unidad Especial de Orientación (UEO) para realizar el asesoramiento y el acompañamiento necesario.

A este incidente se ha referido el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ha expresado su «solidaridad y apoyo a la docente brutalmente agredida».

La organización sindical ha lamentado la «impasibilidad de la Conselleria de Educación ante las continuas agresiones al profesorado» y, en este sentido, recuerda que ha pedido «con ahínco» a la administración que publique el protocolo de agresiones en el profesorado negociado en junio de 2023. Además, hace semanas que está a la espera de una reunión con la directora general de Innovación e Inclusión Educativa para abordar esta problemática, entre otros. También reclama que haya «concreción» sobre el Plan de salud mental anunciado por la Generalitat.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido por escrito a Conselleria de Educación una reunión urgente de la Mesa Sectorial para negociar el desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado, el Plan de Salud Mental y medidas encaminadas a la dignificación de la labor docente.

La organización considera que la última agresión sufrida por la profesora de Xirivella «demuestra la urgencia de afrontar estas cuestiones».

CSIF incide en que «se está descargando sobre los centros educativos problemas sociales para los que no tenemos ni los recursos suficientes ni los medios personales ni la protección jurídica adecuada». El sindicato valora la intención de Conselleria de sustituir el actual decreto, aunque recalca que «esa medida resulta insuficiente en el contexto en el que nos encontramos de violencia escolar creciente».

"clima de crispación"

En la misma línea, la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) ha advertido que, «en las aulas, el clima de crispación y las agresiones al profesorado no dejan de aumentar y es urgente que la administración tome medidas inmediatas de protección al profesorado».

«La dignificación de la tarea docente y su reconocimiento social también tienen que ser objetivos prioritarios y urgentes de las administraciones», reclaman.

La federación insta a la Conselleria de Educación a convocar una reunión urgente con todos los sindicatos de la Mesa Sectorial para «abordar medidas de prevención y de protección para el profesorado».