El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ante el nuevo incidente con amenazas a la Guardia Civil ocurrido este martes en Barbate (Cádiz), ha afirmado que «la sensación que tienen los guardias civiles y los policías es que están abandonados», y ha criticado que «lo peor que ha ocurrido en este mes, desde los sucesos del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate de manos del narcotráfico, es la falta de reacción del Gobierno».

«Hemos llorado, hemos sentido mucho todo, es verdad que se ha echado de menos algo de más compromiso y humanidad por parte de un ministro que no ha ido ni a Barbate a apoyar a los guardias civiles, pero, dicho eso, lo peor es que llevamos un mes y no ha habido reacción», ha manifestado en declaraciones a los periodistas Sanz, que ha añadido que «no hay más apoyo con medios a los guardias civiles y a la policía, no hay cambios legales, no hay iniciativas judiciales, no hay nada».

En este sentido, ha afirmado que «sencillamente se está soportando una situación donde el riesgo de perder la autoridad, el Estado de Derecho, es muy alto como consecuencia de que las narcolanchas campen a sus anchas, como se ha visto estas últimas horas por Almería, es decir, la extensión del problema ya mucho más allá de lo que es el Estrecho de Gibraltar».

Sanz ha pedido al ministro del Interior «una reacción ya, que declare a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad que conlleve un incremento de medios personales y técnicos». «No podemos seguir sin embarcaciones rígidas donde la Guardia Civil pueda responder a lo que es su obligación y su responsabilidad que es luchar contra el narcotráfico, pero hacerlo en condiciones dignas, adecuadas y con medios».

«Es una situación verdaderamente preocupante, por lo tanto, creo que esa declaración de Zona de Especial Singularidad es fundamental, que hace falta incrementar los medios no sólo de Guardia Civil y Policía sino también del Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios de prisiones y que reconozca la labor de los cuerpos policiales como una profesión de riesgo», ha manifestado el consejero.

Finalmente, ha incidido en que «lo más preocupante es que un mes después, la insensibilidad y la falta de reacción del ministro del Interior y del Gobierno de Sánchez es total y por tanto, la sensación de abandono de los cuerpos policiales es preocupante y dañina desde la perspectiva de lo que es el día a día de levantarse a trabajar sabiendo que no se reúnen las condiciones adecuadas para ello».