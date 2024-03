El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avisado a la líder de BComú y exalcaldesa, Ada Colau, que «primero van las políticas y después las sillas» en las negociaciones que están llevando a cabo para aprobar los Presupuestos de 2024 y explorar la gobernabilidad de la ciudad.

Lo ha dicho en una entrevista de TV3 este miércoles, recogida por Europa Press, después de que este martes Colau explicara en un vídeo publicado en sus redes sociales que Collboni «ni siquiera quiere explorar un pacto de izquierdas».

Preguntado por las declaraciones de Colau, el alcalde ha respondido que «es una cuestión de qué va primero» y ha insistido en que primero hay que abordar el contenido del gobierno y después el gobierno.

Collboni ha admitido «muchas coincidencias» en cuanto a los Presupuestos con los comuns --como aumentar la partida destinada a vivienda, a la conexión del tranvía y al Plan de Barrios-- y por eso confía en que las cuentas se aprobarán definitivamente en el pleno del 22 de marzo.

«Eso me lleva a pensar que, efectivamente, habrá un acuerdo como el que tenemos cerrado con ERC»; mientras, Colau insiste en vincular su apoyo a un pacto de gobierno entre PSC, BComú y ERC, y advierte de que, pese a tramitar las cuentas inicialmente, votarán 'no' en el pleno si no hay también un acuerdo de gobernabilidad.

En ese sentido, Collboni ha precisado que actualmente mantiene conversaciones con ERC y BComú, y, preguntado por si se plantea una cuestión de confianza, ha respondido que se plantea «estrictamente aprobar los Presupuestos por mayoría».

Pisos turísticos "a cero" en ciutat vella

Por otro lado, el alcalde ha reiterado su intención de rebajar el número de apartamentos turísticos en la ciudad y ha recalcado que quiere que esta reducción sea «a cero» en el distrito de Ciutat Vella, una de las zonas más tensionadas.

Ha añadido que lo permite la nueva regulación de la Generalitat, y que con esta norma quiere dejar de dar licencias en este distrito para nuevos pisos turísticos y, en el caso de que ya existan, no renovarla.

Respecto a la medida de reserva del 30% de vivienda protegida, ha explicado que la presidenta del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB), Carme Trilla, ya ha elaborado «una conclusión» y que ahora la compartirán con los grupos municipales.

Sequía: los barceloneses "han hecho los deberes"

Sobre la situación de sequía actual, ha recalcado que «la gente de Barcelona ha hecho los deberes» porque el consumo de agua por cápita está por debajo de la emergencia, y ha explicado que se ha reunido con el sector del deporte porque son los que actualmente tienen restricciones más duras, ha dicho.

Ha recordado que han impulsado un fondo extraordinario de cuatro millones de euros para facilitar a las instalaciones deportivas reducir el consumo de agua, y ha pedido dictar medidas «con mucho cuidado» pensando en las consecuencias que pueden tener.

"habrá pacificaciones"

Ha explicado que «habrá pacificaciones» en la ciudad, pero que no seguirán el modelo de 'supermanzana' que se impulsó en el anterior mandato de Colau.

Sobre la figura del alcalde de noche, ha precisado que todavía no lo ha escogido pero ha dicho que no será él.