El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón ha presentado el 'Pacto estatal e integral de cuidados' que propone la educación gratuita de 0 a 3 años, permisos paternos y maternos retribuidos e intransferibles, y mayor inversión para construir residencias públicas de mayores que aumenten las plazas.

Así lo han presentado la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo del sindicato, Carolina Vidal, y el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, en rueda de prensa.

Vidal ha explicado que el 'Pacto estatal e integral de cuidados' recoge la medida de impulsar la gratuidad educativa de 0 a 3 años «porque la maternidad lastra ostensiblemente» el número de mujeres empleadas.

En concreto, ha indicado que la tasa de empleo de hombres de 25 a 49 años sin hijos es del 85 por ciento y con un hijo del 91 por ciento, mientras que en las mujeres es del 77 por ciento sin hijo y del 72 por ciento con un hijo.

«El hombre tiene una tasa de trabajo mayor cuando tiene un hijo, sin embargo en las mujeres desciende con la llegada del primer hijo. A los hombres la descendencia les potencia en el mercado laboral y a las mujeres les penaliza», ha aseverado.

Otra de las medidas que ha presentado es la apuesta por los permisos paternos y maternos retribuidos e intransferibles. En este sentido, ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que impulse el diálogo social con los sindicatos para redactar la Ley de Familias.

«En esa Ley de Familias tenemos que apostar por permisos retribuidos que son clave para potenciar los cuidados y para reducir al máximo la brecha de género», ha manifestado.

A su juicio, los permisos retribuidos tienen que ser proporcionales e intransferibles entre hombres y mujeres. Desde CCOO Aragón ha subrayado estar «radicalmente en contra» de cualquier permiso que no tenga retribución «porque no es que no sume a los cuidados, es que resta y hace mayor la brecha entre hombres y mujeres».

Más residencias públicas de mayores

Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha apuntado que el sistema de dependencia «requiere de mucha inversión» por parte del Gobierno de España y del Ejecutivo autonómico.

«Las comunidades autónomas son las que tienen la competencia sobre la gestión de la dependencia y requiere una inversión clara de este servicio público y en la creación de más residencias públicas para tener más plazas», ha apostillado.

Pina ha recriminado que las residencias públicas de mayores en Aragón tienen «unas listas de espera muy amplias y con muchos meses» de demora para la adjudicación de la plaza a los solicitantes.

«Estamos hablando de que todas esas esperas las tiene que asumir alguien. En el mejor de los casos, la familia y, en el peor, se tienen que buscar la vida porque no hay personas alrededor que le puedan ayudar», ha lamentado.

Por ello, ha subrayado que aumentar la inversión en las residencias públicas de personas mayores «es fundamental». Además, ha añadido que las condiciones laborales de este servicio público tienen que ser «adecuadas».

«Tenemos que asegurar que todos los puestos de trabajo que se creen tengan condiciones laborales adecuadas y con salarios adecuados. La pandemia nos enseñó que son servicios esenciales, el cuidado de las personas son servicios especiales, y no podemos dejar el cuidado de las personas dependiendo de las bajas condiciones laborales», ha apostillado.

Competencias de las comunidades autónomas

Además, ha añadido que, aunque se trate de un propuesta nacional, se quiere «poner encima de la mesa» la importancia que tienen los gobiernos autonómicos debido a que tienen las competencias de educación y dependencia.

«La mayoría de los ámbitos del Estado de bienestar tienen gestión autonómica, excepto las pensiones y las prestaciones por desempleo que siguen siendo estatales. El resto se gestiona en las comunidades autónomas», ha precisado

Finalmente, ha dicho que el 'Pacto estatal e integral de cuidados' debe de contar con la implicación de todas las administraciones públicas debido a que considera que la actual situación de los cuidados «es la principal responsable» de la brecha de género.

«Consideramos que para dar una mejor cobertura al Estado de bienestar es fundamental que lo público entre en la corresponsabilidad sobre los cuidados», ha concluido.