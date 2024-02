Pradales afirma en su despedida en las Juntas que ha sido "un enorme honor trabajar por una Euskadi mejor desde Bizkaia"

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, ha afirmado, en su última intervención en las Juntas Generales tras ser elegido como candidato a lehendakari del PNV, que ha sido «un enorme honor trabajar por una Euskadi mejor desde Bizkaia». En este sentido, ha asegurado que su «principal y único objetivo» en los últimos 12 años, ha sido, dejar «un territorio mejor» y ha defendido los acuerdos como «el camino más adecuado para construir y desarrollar un país».

Pradales ha comparecido ante el pleno de la Cámara foral para responder a una pregunta del PP en relación a las obras en la carretera BI-3747, una intervención que ha aprovechado para despedirse de los junteros.

«Ha sido un enorme honor haber trabajado por Bizkaia durante estos doce largos años para construir una Euskadi mejor desde Bizkaia», ha manifestado, tras lo que ha expresado su agradecimiento a «todas las personas que han depositado su confianza» en él, entre los que ha citado a los diputados generales José Luis Bilbao, Unai Rementeria y Elisabete Etxanobe, al PNV, a sus colaboradores y a todos los apoderados de las Juntas.

Pradales ha afirmado que ha intentado «construir una Bizkaia mejor desde el primer día» y, de este modo, ha esperado «haber dejado un territorio mejor». «Ese ha sido siempre mi principal y único objetivo», ha insistido.

Según ha indicado, en los últimos 12 años he tenido «contactos y relaciones con todos los partidos políticos» en los que siempre ha «querido ser respetuoso con todos». Tras pedir perdón «si alguna vez no lo he conseguido», ha destacado que, «por encima de las diferencias políticas, ha habido muchos momentos» en los que en las Juntas Generales se ha trabajado y alcanzado «consensos con todos los colores políticos».

«Gracias por la generosidad mostrada para llegar a acuerdos, en mi humilde opinión, ese es el camino más adecuado para construir y desarrollar un país», ha apuntado.

Lo contrario

En un «mundo complejo» en el que se viven «días de guerras, incertidumbres, crisis», ha valorado que las Juntas Generales de Bizkaia representan «todo lo contrario», según ha enumerado, valores como «libertad, democracia, convivencia, justicia y paz», cuya defensa «redundará en beneficio de todos y de todas».

Finalmente, ha apelado a «cuidar» de la Cámara y la Casa de Juntas de Gernika, «símbolo de las libertades vascas y cuna de los valores universales del pueblo vasco».

Al término de su intervención, la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, ha agradecido a Imanol Pradales su «trabajo, compromiso y aportación para que, entre todos y todas, podamos construir una Bizkaia mejor».