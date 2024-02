La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha asegurado que el actual gobierno valenciano (PPCV-Vox) no tiene constancia de contratos efectuados por el anterior ejecutivo del Botànic con la empresa de Koldo García, exasesor del todavía diputado socialista José Luis Ábalos, ni de compras irregulares de material sanitario durante la pandemia.

En cualquier caso, ha garantizado que si hay indicios de «cualquier irregularidad», se analizarán para «esclarecer lo ocurrido y tomar las decisiones pertinentes». «Tanto en este como en cualquier otro ámbito, llegaremos hasta las últimas consecuencias», ha aseverado en rueda de prensa tras el pleno del Consell.

Así lo ha trasladado al ser preguntada por si el Consell tiene constancia de irregularidades en la compra de material sanitario o si tiene previsto auditar estas adquisiciones a tenor del caso que implica al exasesor de Ábalos en una trama de presuntas mordidas en contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Según las informaciones publicadas, los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias están implicados en compras a la empresa de Koldo García.

Merino ha explicado que «en estos momentos» al Consell no le consta que hubiera irregularidades en las compras que realizó el Botànic, pero ha remarcado que eso no significa que no puedan tener conocimiento con posterioridad.

«A día de hoy, la plataforma de contratatación es pública y se puede ver con quién se contrató en caso de emergencia. Lo hemos hecho y no se ha contratado con esta empresa», ha expuesto.

Además, la también consellera de Economía y Hacienda ha señalado que en la pasada legislatura se pidieron comparecencias en Les Corts para abordar estas compras de material sanitario «y ahí quedó». «Lamentablemente, nuestro día a día consiste en ver cosas que ha hecho el Botànic de forma irregular, sin informes preceptivos», ha reiterado.

"habría que preguntar a morant por ábalos"

Respecto a si el Consell cree que Ábalos debe dejar su escaño como diputado del PSOE por Valencia, como responsable político al haber nombrado a Koldo García como su asesor, Merino ha sostenido que habría que preguntar a la ministra de Ciencia y recién proclamada líder del PSPV, Diana Morant, ya que iba antes que el exministro en las listas electorales del 23J: «Quizá tenga conocimiento de lo que pudo hacer en su día».

Ahora bien, ha insistido en que al Consell no le corresponde valorar si Ábalos debe entregar su acta, como le pidió este lunes la Ejecutiva Federal del PSOE.