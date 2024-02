El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes la gestión «negligente y criminal» del Gobierno de España durante la pandemia de Covid-19 y ha asegurado que la celebración de la manifestación del 8 de marzo fue «un infectódromo».

Así lo ha señalado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, tras ser preguntado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, sobre el tratamiento que recibieron las personas mayores en las residencias de la ciudad. Almeida ha cargado contra el proyecto de ciudad de Maestre basado en «la muerte, el rencor y la confrontación».

«Señora Maestre, ya lo ha conseguido, ya tiene el vídeo que va a poner inmediatamente en redes sociales a costa de los muertos en las residencias, porque es lo único que le guían en esta pregunta», ha señalado Almeida, quien ha aludido a la «lucha interna» para liderar Más Madrid entre Maestre, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Tras las críticas de la portavoz municipal de Más Madrid, Almeida ha subrayado que si el Gobierno de España hubiera tomado medidas cuando las tomó el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid «se hubieran salvado vidas», a la vez que si se hubiera cerrado el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas o no se hubiera celebrado la manifestación del 8M.

«Si usted tuviera un mínimo de dignidad y de decencia, para enmarcar la cuestión, hubiera dicho que hay comunidades autónomas donde el porcentaje de fallecidos en residencias es muy superior al porcentaje de personas fallecidas en Madrid. ¿Pero sabe por qué no lo hace? Porque son comunidades autónomas gobernadas por la izquierda y, para ustedes, las personas que mueren con gobiernos de la izquierda, no valen lo mismo que las personas que mueren con gobiernos del Partido Popular», ha reprochado.

Sin asistencia médica ni derivación hospitalario

Al respecto, Rita Maestre ha salido al Pleno de Cibeles con un papel en el que se podía ver la cifra de 7.291, personas que fallecieron en la Comunidad de Madrid «sin asistencia médica y sin derivación hospitalaria».

«A día de hoy, siguen sin tener por parte del PP ni compasión, ni verdad, ni ningún tipo de justicia. Esa es la verdad de las residencias en la Comunidad de Madrid. Sabemos los protocolos de la vergüenza que se aplicaron solo en la Comunidad de Madrid, porque un consejero dimitió para no tener que aplicarlos. Y sabemos que sucedieron porque tenemos las 198 actas que la Policía Municipal de Madrid levantaron recorriendo Madrid», ha asegurado.

Así, ha defendido que las actas demuestran que las residencias regionales «nunca fueron medicalizadas» y «nunca contaron con el material sanitario ni los medicamentos necesarios».

«Dicen, señor Almeida, que los mayores morían sin cuidados paliativos, que morían ahogándose en sus secreciones, sin medicamentos para el dolor, sin aseo, sin alimentos, solos, sin que nadie les agarrara una mano», ha expresado la portavoz de Más Madrid.

Frente a ello, ha reprochado a Almeida que «no dé la cara» delante de los familiares, quienes solo han recibido «desprecio, cobardía y mentiras». «No, no se iban a morir igual, no vamos a dejar de decirlo, no se iban a morir igual. Todos los estudios demuestran que entre el 37 y el 72% de los residentes podrían haberse salvado si ustedes les hubieran permitido llegar a un hospital», ha subrayado Maestre.