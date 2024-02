Gorrotxategi (Podemos) acusa a EH Bildu y PSE de ser "incapaces de concebir un gobierno de izquierdas en Euskadi"

La candidata de Elkarrekin Podemos a Lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha acusado a EH Bildu y PSE-EE de ser «incapaces de concebir un gobierno de izquierdas en Euskadi». En este contexto, ha advertido que para la coalición soberanista el PNV es su «hermano mayor», mientras que ha acusado a los socialistas de ser «una comparsa» de los jeltzales.

Gorrotxategi ha tomado parte este sábado en un acto político en Bilbao que, bajo el título 'Elige no callarte', ha contado también con las intervenciones de los candidatos a las elecciones vascas David Soto, Isa González y Guillermo Presa, junto a la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals.

Tras defender que Euskadi necesita un gobierno «de izquierdas», Gorrotxategi ha acusado al PNV de estar «agotado y con miedo a perder el poder» y, por ello, cree que «pretende instalar un bipartidismo en la que son o ellos o EH Bildu». «En el Estado fue precisamente la ruptura del bipartidismo lo que propició políticas transformadoras. Y ahora ese modelo fallido bipartidista lo quieren imponer a Euskadi», ha criticado.

Por otro lado, ha acusado al PSE-EE de afirmar que el «modelo del PNV está agotado» mientras «quiere gobernar con la derecha pero solo para estar de comparsa en el Gobierno, algo que no sorprende porque lleva años haciéndolo».

«Sí sorprende una EH Bildu que ha dicho claramente que su socio preferente es el PNV. Ahora que parece que puede gobernar es cuando tiene candidatos a la Lehendakaritza que no son mujeres y dice que quiere gobernar con el PNV, su hermano mayor», ha sostenido, para añadir que parece que la coalición soberanista «necesite su permiso para gobernar y por eso han empezado a llamar al PNV partido progresista».

En este contexto, ha incidido en que el «denominador en toda esta ecuación» pasa por el hecho de que «todos estos partidos son incapaces de concebir un gobierno de izquierdas en Euskadi». «Son incapaces de concebir un gobierno donde no esté la derecha vasca», ha remarcado.

Tras asegurar que el cambio en Euskadi pasa por Elkarrekin Podemos, ha sostenido que la formación no va a aceptar que las cosas «son como son y no pueden cambiarse» ya que «en democracia los gobiernos no pertenecen a un partido en régimen de propiedad».

«La política no es simple gestión de los recursos; detrás de las decisiones políticas hay una forma de entender la sociedad. Desde el blindaje de la escuela concertada hasta la construcción de un Guggenheim en Urdaibai. Quienes anteponen los beneficios de la gran empresa al interés general. Esos, y no otros, son los que reparten la miseria», ha señalado.

"cambiar las cosas"

Gorrotxategi ha subrayado además que se presenta a lehendakari «por responsabilidad» y porque tiene «la voluntad de defender unas ideas con convicción».

«No me metí en política para asumir que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Yo no estoy en esto para aceptar que haya banqueros, empresarios y consejos de administración que manden más que el lehendakari. Yo no me metí en política para callarme ante las injusticias, para evitar hacer ruido, para ser sumisa ante los poderosos», ha enfatizado.

A su juicio, en las elecciones del 21 de abril Euskadi tiene así que elegir entre «un país con el récord de seguros médicos privados o un país que defiende Osakidetza; entre un país donde la vivienda sea pasto de los fondos buitre o sea un derecho efectivo, entre un país que segrega a su alumnado o que reconoce a la escuela pública como el corazón del conocimiento colectivo y la solidaridad».

«Este gobierno ha fallado en la gestión pública y democrática de todas aquellas cuestiones que son necesarias para tener una vida digna en Euskadi. Por esto es por lo que Euskadi necesita un Gobierno de izquierdas. Por eso estoy en Elkarrekin Podemos, porque existe un proyecto destinado a cambiar las cosas», ha finalizado.