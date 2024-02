Cientos de personas han acudido la mañana de este viernes a la plaza de la Catedral de Teruel para ver la principal escena de la leyenda de los amantes que es la boda entre Isabel de Segura y don Pedro de Azagra, señor de Albarracín.

La jornada ha comenzado con la apertura del campamento y del mercado medieval, que ya desde primera hora ofrecía un gran ambiente, al ser un día festivo, pues se celebra el enlace entre la hija de los Segura y don Pedro. Durante todo el día, vecinos y visitantes que han acudido a la Villa para el enlace han podido disfrutar del trabajo de orfebres y artesanos y degustar productos típicos hechos para la ocasión, todo ello ambientado con música y animación.

Al filo del mediodía, la plaza de la Catedral ha sido el lugar elegido para la Boda entre Don Pedro de Azagra, señor de Albarracín, e Isabel de Segura. La futura esposa, que ha lucido deslumbrante, ha desvelado uno de los secretos mejor guardados: su vestido. Isabel ha portado un espectacular traje inspirado en una de las cenefas de la techumbre de la catedral de Teruel y en la actriz que le da vida este año.

Desde la Fundación Bodas de Isabel han explicado que se trata de un vestido que consta de cuatro piezas: una camisa margomada --bordada en las mangas--, una saya acordonada sin mangas, un pellote en tono anaranjado y una capa azul que se ha diseñado especialmente para poder usarse tanto en la boda como en el funeral de Diego y muerte de Isabel.

Se trata de un traje muy estudiado para la actriz que interpreta a Isabel en esta edición, para la forma de su cuerpo y también acorde a su personalidad. En cuanto a la forma siempre se busca ajustarse al vestuario de la época, como el que se puede observar en el artesonado de la Catedral, sin olvidar que se trata de vestuario creado para teatro y que debe tener un buen resultado escénico.

La comitiva nupcial ha partido desde La Andaquilla hasta la plaza del Seminario, recorriendo la calle Yagüe de Salas y llegando a la plaza de la Catedral. La ceremonia ha congregado numerosos asistentes que no han querido perderse esta celebración. Sin embargo, a la que no se ha visto especialmente contenta es a la novia que, como es sabido, se había prometido con Diego de Marcilla, al que los rumores dan por caído en la batalla. No obstante, no han faltado los brindis para celebrar el enlace.

Pregoneros

Tras la ceremonia, el guionista, director y productor de cine, Gaizka Urresti, y su pareja, la psicóloga Elisa Múgica, han leído el pregón de las Bodas de Isabel de Segura, reconocimiento que recae por primera vez en una pareja sentimental.

Urresti y Múgica han estrenado el pasado miércoles 14 de febrero la película-documental «Terapia de parejas», una cinta en la que cinco parejas aragonesas reales reciben terapia durante seis meses para volver a encontrarse, siguiendo los pasos de la primera investigación internacional en español sobre parejas, que concluye científicamente que cuidar el amor mejora la salud mental.

En el pregón, Elisa Múgica se ha centrado en el ámbito psicológico y ha hablado de la importancia de la salud mental y su relación con el amor, en línea con la temática de la película.

Por su parte, Gaizka Urresti ha querido hacer referencia al oficio de contar historias, a través de figuras como los juglares, y de cómo los narradores literarios o cinematográficos son los encargados de mantener vivos los mitos, y como éstos se transforman con el tiempo.

Otras escenas de este viernes

Las actuaciones seguirán dando vida a la leyenda y ambiente festivo a las Bodas. El centro histórico de la ciudad congrega a miles de personas que disfrutan visitando los puestos del Mercado o viendo las distintas exhibiciones de danzas medievales y escenas del programa de Las Bodas de Isabel.

Precisamente, esta tarde se podrán ver las escenas «Doncellas y Donceles», «Los siete pecados capitales», «Disputa de dueñas: Sigena versus Burbáguena» o «Tumulto en las casicas del burdel», en la plaza de la Catedral.

En un tono más solemne, se recibirá al Rey Don Jaime I, de visita en la villa, que liderará un Desfile que partirá desde el campamento militar recreacionista situado en el Parque de los Fueros. Al encuentro de Don Jaime marcharán los Grupos de la Federación de las Bodas de Isabel de Segura, en el Desfile de los Habitadores de la Villa, donde en la Plaza del Torico realizarán el Vasallaje y Ofrendas de los Habitadores de la Villa ante el Rey Jaime I.

La del sábado será también una jornada llena de actividades, como el Toro Nupcial, que comenzará a las 16.15 horas, desde el Tozal a la Plaza del Torico. En la plaza de toros, desde las 17.00 horas se celebrará el Torneo del Rey en honor a Don Jaime I. A las 19.00 horas comenzarán las escenas claves de la recreación. En primer lugar con los Cotilleos de Isabel en la Plaza del Torico. Inmediatamente después la acción se traslada al Portal de Daroca, por donde realizarán su Entrada las tropas de Aragón, entre las que se encuentra Juan Diego de Marcilla.

Tras pasar por la plaza del Seminario, Diego se reencontrará con sus padres en la Plaza de la Catedral; para concluir en la Plaza del Torico, donde se representará la escena más esperada: la Petición del beso, Muerte de Diego y Lamento de Isabel. Todas estas escenas podrán seguirse en directo en streaming a través de Youtube y Facebook de la Fundación Bodas de Isabel.