El grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha presentado este viernes sendas denuncias a la Fiscalía de Teruel y a la Fiscalía de Sala de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado por las irregularidades observadas en la tramitación de las evaluaciones ambientales de los proyectos de 18 parques eólicos en la Sierra de Albarracín y alrededores en las Comarcas del Jiloca y Comunidad de Teruel. Consideran que pueden constituir delitos ambientales.

Los miembros del grupo de energía y medio ambiente del movimiento ciudadano, Mariano Tomás y Ernesto Romeo, han ofrecido una rueda de prensa en la que han explicado que de los 19 parques eólicos proyectados en esta zona y expuestos a información pública el 8 de agosto de 2022, se han autorizado 18, lo que supondrá la instalación de 94 aerogeneradores, de 5,5 megavatios de potencia, hasta alcanzar un total de 517 megavatios en su conjunto.

«Todo tiene un límite y no entendemos cómo en Aragón los partidos no dicen nada cuando en otras comunidades autónomas se ponen en contra de los proyectos especulativos» ha transmitido Romeo, «¿quién no disfruta de la Sierra de Albarracín, vamos a dejar que la revienten, o el Matarraña que vive en un 65 por ciento del turismo o el Maestrazgo que es uno de los lugares de mayor valor medioambiental de España? Esto ha pasado porque no hay ordenación territorial y es competencia del Gobierno de Aragón, han dejado que presenten proyectos donde quieran».

Ambos han denunciado que no son proyectos sino «auténticos planes» al precisar que se trata de una línea de «muy alta tensión privada viene desde Bilbao hasta Valencia, cruzando Aragón entero de norte a sur. Las líneas de transporte son de Red Eléctrica Española, no las puede hacer una empresa privada», ha alertado.

Los parques eólicos con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable --Eneas, Escila, Estentor, Fascinio, Favonio, Layo, Levana, Libitina, Lucina, Mantus, Matuta, Metitis , Meges , Meliteo, Mellona, Menelao, Mesor y Minerva-- afectan a las localidades de Blancas, Pozuel del Campo, Ojos Negros, Peracense, Ródenas, Villar del Salz, Villafranca del Campo, Alba, Almohaja, Albarracín, Santa Eulalia del Campo, Orihuela del Tremedal, Ródenas y Bronchales.

Ausencia de estudios y afecciones medio ambientales

De todos ellos, según ha afirmado Mariano Tomás, se han reubicado 13 aerogeneradores sin que se conozca la nueva ubicación que se les ha dado, se ha modificado el emplazamiento de la SET de Orihuela del Tremedal y alguna de las líneas, no hubo estudios preceptivos de avifauna ni de quirópteros en información pública y el estudio de impacto ambiental no contenía el estudio arqueológico ni el paleontológico.

Tampoco, ha agregado, se presentaron estudios de repercusiones sobre la Red Natura, tan sólo uno parcial de uno de los parques sobre el Sabinar de Monterde y el de la línea sobre la zona ZEPA --Zonas de Especial Protección de las Aves-- de las Parameras de Pozondón.

Hacen hincapié precisamente en la relevancia de las ZEPAs en esta zona desde el ámbito de la ornitología, con presencia de especies en peligro de extinción como el águila azor perdicera, alondra ricotí, aves esteparias y el cernícalo primilla, entre otros.

En sus denuncias señalan, a su vez, que no se han estudiado las afecciones sobre las zonas húmedas, como la Laguna del Cañizar, la Laguna de Gallocanta o el Humedal Tremedales de Orihuela y «se ha ocultado» la existencia de dos lagunas al este de Guadalajara y dos junto a los parques eólicos.

Han explicado que varios parques eólicos con DIA favorables se encuentran en el corredores ambientales de gran importancia, primeramente entre todas las zonas húmedas indicadas, en segundo lugar entre 4 ZEPAs --Alto Tajo, Montes Universales, Parameras de Pozondón y Parameras de Blancas--, también entre las 5 IBAs --Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad-- de los Montes Universales y Sierra de Albarracín, Parameras de Blancas, Pozondón y Villar del Salz, Laguna del Cañizar y Altos del Norte de Teruel, y por último, en un gran corredor biológico, el «Corredor del Sistema Ibérico», uno de los doce grandes corredores ambientales ibéricos que existen.

Irregularidades administrativas

Ambos han afirmado que este macro proyecto realmente se trata de un «plan», no de un proyecto, y por ello «debería» haberse evaluado como tal, pero no ha existido evaluación ambiental estratégica. Hay documentación que se incorpora al expediente «sin superar el trámite de exposición pública para las modificaciones y añadidos», han criticado.

En la DIA se dice que se efectuó el acuerdo de acumulación de expedientes, «una gran irregularidad al contar con 19 empresas promotoras diferentes, todas del grupo Forestalia».

Ni el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ni el promotor han respondido a las alegaciones presentadas durante la exposición pública, y no se hace referencia a las mismas tampoco en la Declaración de Impacto Ambiental, han afeado.

114 proyectos denunciados

Desde el mes de junio de 2022 hasta la fecha, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha presentado 9 grupos de denuncias que abarcan 114 proyectos: 94 parques eólicos, 16 plantas fotovoltaicas y 4 líneas de alta tensión. En 63 de estos proyectos la competencia corresponde al Estado mientras que en los 51 restantes la competencia es autonómica.

Todas ellas se han tramitado desde la Fiscalía a los Juzgados excepto las 10 de Zaragoza, que han sido desestimadas por la Fiscalía.

Cuestación

Desde el grupo de energía y medio ambiente de este movimiento ciudadano han recordado que han puesto en marcha una campaña para recoger fondos con los que poder afrontar todos los recursos judiciales.

Cualquier persona puede colaborar a través de la web 'https://www.gofundme.com/f/salvemos-las-sierras-de-teruel'.

Por último, han recordado que este viernes, 9 de febrero, comienza la comisión de investigación en las Cortes de Aragón sobre la implantación y la autorización de proyectos renovables, por lo que Mariano Tomás ha pedido a los integrantes que aprovechen la ocasión para establecer la ordenación del territorio «que hace falta y está pendiente».