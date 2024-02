Crespo, sobre las manifestaciones del sector primario: "La PAC no era la que necesitaban los agricultores"

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado este jueves las manifestaciones del sector primario que recorren las calles andaluzas y ha subrayado que, desde «hace mucho tiempo», ya viene diciendo que «la Política Agrícola Comunitaria (PAC) no era la justa que necesitaban los agricultores» y ha recordado que ya han mandado alegaciones para que la cambien.

Así lo ha contestado a una pregunta de la diputada de Vox Purificación Fernández Morales, en la que ha añadido que el Gobierno «no han querido hacer caso de Andalucía» que supone uno de cada tres perceptores de la PAC.

También ha detallado la necesidad de introducir cláusulas espejo en los acuerdos con terceros países, un asunto que «España, durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE), no lo metió en el orden del día».

«Los agricultores tienen razón porque no puede ser que haya un reglamento de fitosanitarios y el propio ministro español, Luis Planas, no se ponga de acuerdo con los agricultores para rechazarlo. O la ley de la restauración de la naturaleza, que por una enmienda tuvimos que salvar, que se bajara la cantidad de tierra y lo salvó el Partido Popular en Europa», ha explicado.

Por su parte, la diputada de Vox ha pedido «coherencia» al Partido Popular porque, a su juicio, «no se puede apoyar las manifestaciones de los agricultores y, al mismo tiempo, defender el Pacto Verde Europeo y con la Agenda 2030» y ha lamentado que «el mayor problema que tienen los agricultores son los políticos, aquellos que quieren imponer la transición ecológica a toda costa».

«Nosotros no necesitamos que políticos de asfalto, que no tienen ni idea de lo que es trabajar la tierra, que no sabrían diferenciar un almendro de un olivo, vengan a decirnos cómo tenemos que trabajar y qué tenemos que cultivar en nuestras tierras», ha criticado.

Además, ha rechazado que «ahora también les digan como se tienen que manifestar, de manera organizada», mientras el PP «dice ser el partido del campo, pero después en Bruselas, donde se decide el futuro del sector primario, votan junto con el PSOE una mayoría absoluta de políticas 'progres', que son las sogas verdes con las que asfixian a los agricultores y ganaderos de España y Europa».

Frente a esto ha llamado a «cambiar el modelo productivo» y acabar con «la competencia desleal de terceros países» que «luego riegan con dinero público en subvenciones».

Por su parte, Crespo en su réplica ha recordado que Andalucía está «flexibilizando la PAC» y ha pedido a Vox que «se ponga con las cosas que son de comer».