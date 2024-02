El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado a PNV y PSE de haber renunciado al «suelo ético» que les distinguía de EH Bildu y les ha advertido de que, si quieren los votos del PP para evitar que haya un lehendakari de EH Bildu ahora, deberán pedírselos. «Lo que pasó en Gipuzkoa y en Vitoria, donde el Partido Popular votó a los candidatos de PNV y PSE sin que siquiera se nos pidiera el voto, eso anticipo que no va a suceder», ha advertido.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el también candidato a lehendakari ha analizado las próximas elecciones vascas y las encuestas conocidas hasta la fecha.

En este sentido, ha defendido que el PP aspira a «ganar a las encuestas» y ha recordado que suele ser habitual que su formación obtenga después «mejor resultado» que el que habitualmente les dan los sondeos.

«Subimos en las elecciones municipales, en las generales y estoy convencido de que ahora también. Vamos a tener un porcentaje de votos superior en los tres territorios y ojalá el reparto de escaños nos beneficie», ha confiado en relación a los próximos comicios vascos.

Respecto a quién encabezará las listas del PP de Bizkaia y Gipuzkoa, ha manifestado que tiene pendiente aún hablar con los presidentes territoriales de cara a configurar unas listas que serán renovadoras con respecto a las de hace cuatro años ya que en los anteriores comicios el PP se presentó en coalición con Cs.

En este contexto, ha subrayado que el expresidente del PP vasco Carlos Iturgaiz es una persona que tiene «su reconocimiento en el conjunto del partido» a nivel nacional y «puede ayudar en muchas cosas». «Hay unas elecciones europeas y, sin lugar a dudas, hay un espacio para Iturgaiz en el partido, seguro», ha sostenido, al tiempo que ha reconocido que al PP vasco le viene «muy bien el contar con europarlamentarios» vascos.

Por otro lado, ha defendido que el PP vasco representa una alternativa «muy diferente a las otras formaciones políticas», que son «marcas comerciales de un mismo producto». «Están votándolo todo juntos y se piensa en la posibilidad de que pueda haber coaliciones con cualquiera de ellos», ha indicado, para añadir que EH Bildu y PNV se ven «próximos», mientras PSE y PNV también están hablando de «esa colaboración».

De este modo, ha reconocido que le da «más igual» de lo que le daba «en otros tiempos» que sea lehendakari un representante de PNV, PSE-EE o de EH Bildu.

«Había otras ocasiones en las que había elementos que distinguían con toda claridad a unos y a otros. Pero ahora son ellos mismos los que ya no se perciben distintos. Aquel suelo ético que distinguía a PNV y PSE respecto a EH Bildu, ellos mismos han renunciado a él. No sé por qué me lo tendría que creer yo», ha asegurado, para añadir que a efectos de gestión «se ponen unos a otros».

"distintas marcas comerciales"

De este modo, ha insistido en que las tres formaciones son «un mismo producto con distintas marcas comerciales», aunque «uno se presenta con traje, otro con camiseta y otro remangado».

«Sería muy importante que supiéramos cuál es el proyecto que va a presentar cada uno, porque si el lehendakari es el candidato del PNV pero luego llega un pacto con Bildu, cosa que puede pasar y yo creo realmente que está dentro de lo que puede pasar, pues no hemos avanzado mucho», ha criticado.

De este modo, y ante la posibilidad de que el voto del PP fuera determinante para evitar un gobierno de EH Bildu, tal y como sucedió en las Juntas de Gipuzkoa, De Andrés ha subrayado que «para empezar nos tendrían que pedir el voto».

«Lo que pasó en Gipuzkoa y en Vitoria donde el Partido Popular votó a los candidatos de PNV y PSE sin que siquiera se nos pidiera el voto, eso anticipo que no va a suceder», ha advertido.

Además, ha insistido en que el PP presenta un proyecto que es «distinto al de todos los demás» y no piensa hacer lo que ha hecho el PNV, que es «para no quedarme solo, votar todo el rato con el PSE y con Bildu, porque entonces lo que ocurre es que te acabas convirtiendo en ese mismo proyecto y no se te perciben tu personalidad».

Además, ha destacado que independientemente de quiín sea lehendakari, el PP va a «poder influir» ya que nadie obtendrá la mayoría absoluta, y ha incidido en que aunque pueda llegar a coincidir en el voto en algunas ocasiones con la coalición soberanista, los proyectos son «muy diferentes y es muy difícil sintonizar en nada».

Por último, y en relación a Vox, De Andrés ha considerado que «lo natural» es que no obtenga representación en las próximas elecciones vascas, ya que tuvieron «un éxito en un momento dado, al estar de moda». «La gente es consciente de que, al final, esa opción no aporta no aporta nada en positivo y está yendo a la baja», ha finalizado.