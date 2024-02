El juicio por la presunta caja B del PP de València ha arrancado en su octava sesión con la reproducción de unas grabaciones en las que se escuchaba a la exconcejala 'popular' en el consistorio María José Alcón, ya fallecida, hablar con su hijo sobre el supuesto pitufeo, pieza que se archivó y que afectaba a medio centenar de miembros del PP. «Han hecho una trampa en el partido. Me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro, y yo tenía que hacer una transferencia legal desde mi cuenta. Blanquear dinero, vamos, corrupción política total», indicaba la entonces edil.

Esta grabación se ha escuchado, a petición de Fiscalía, en la vista que se sigue en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra el que fuera vicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau, marido de Alcón; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, por la pieza A de Imelsa, en relación con una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas. El objetivo del ministerio público con ello es demostrar que había dinero negro en el partido.

Por el supuesto pitufeo --como se denominó al presunto delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015-- había inicialmente 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Rita Barberá como alcaldesa. Sin embargo, la causa se archivó contra ellos y solo se juzga a cuatro acusados por presunta financiación irregular.

En las conversaciones, de abril de 2015, Alcón explicaba a su hijo que el partido quería «blanquear dinero»: «El partido tiene mucho dinero negro, de empresas, corrupciones, un dinero que no pueden aflorarlo y eso. Eso me lo ha dado a mí Mari Carmen. Me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500 para que me los quede yo y yo se los doy a ellos con una transferencia bancaria y se blanquea», decía.

«Yo no regalo nada --continuaba--, me han dado dos billetes. Yo puedo hacer una donación legal al partido con una transferencia bancaria. Los partidos pueden recoger el dinero, pero no en billetes de 500 euros». El hijo le preguntaba después cuántos billetes tenía el partido, a lo que la exedil respondía: «Yo que sé, cariño».

Además, se ha reproducido otra conversación telefónica entre Alcón y su hermana dos días más tarde en las que la primera le indica: «Le dije que hiciera una transferencia de 1.000 euros que había blanqueado el partido, del dinero negro que tienen. Me dieron dos billetes y tenía que hacer la transferencia de 1.000 euros. Es muy gordo».

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.