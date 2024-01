Técnicos sanitarios catalanes desconvocan la huelga indefinida tras alcanzar un acuerdo con Salud

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (Sae) y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietess) han desconvocado la huelga indefinida tras alcanzar un acuerdo con la Conselleria de Salud de la Generalitat, que se ha comprometido a llevar sus reivindicaciones económicas a la Mesa de trabajo para armonizar las condiciones de los convenios de la sanidad catalana, entre otras medidas, y se han citado en dos meses para hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados.

«No es ninguna tregua. Es una desconvocatoria de huelga. Punto», ha recalcado el conseller de Salud, Manel Balcells, en la rueda de prensa posterior a la reunión de negociación que ha empezado este martes a las 13 horas y se ha alargado hasta las 22.40 horas para poner fin a una huelga de técnicos en cuidados de auxiliar de enfermería (TCAI) y técnicos superiores sanitarios que empezó el 8 de enero.

Por su parte, el secretario autonómico de SAE Catalunya, Cristian Monclús, y la secretaria de organización en Catalunya de Sietess, Montserrat Martín, han explicado en declaraciones a los periodistas que habrá una comisión de seguimiento entre los sindicatos y el departamento para evaluar el cumplimiento de los compromisos alcanzados y decidir si vuelven a la huelga o no.

Las mejoras económicas se vehicularán a través de la Mesa de trabajo para armonizar las condiciones de los convenios de la sanidad catalana, que Balcells no ha concretado cada cuanto se reunirá, y el departamento junto con los sindicatos representados en esta mesa --en la que no está ni SAE ni Sietess-- decidirán si hacen suyas las reclamaciones retributivas de los técnicos o no.

A nivel organizativo, ambas partes han pactado una serie de mejoras como la definición de funciones y competencias de los técnicos, así como de las cargas de trabajo que tienen estos profesionales, así como la creación de la figura de un coordinador y mejoras en formación, han explicado fuentes sindicales a los periodistas.

Además, Balcells insistirá en la necesidad de recalificar las categorías profesionales y conseguir el nivel B para técnicos superiores sanitarios y el C1 para los Tcai este viernes durante la reunión bilateral con la ministra de Sanidad, Mónica García, en Madrid.