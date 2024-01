Las doce localidades del 'Acuerdo de Municipios por Doñana' han formalizado este martes la firma de esta propuesta para el reparto de fondos en el Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana. Los firmantes aseguran que su «prioridad» es «apostar y proteger» el espacio natural. En cuanto a las ausencias de Almonte e Hinojos, han garantizado que «se ha intentado hasta el último momento» que se sumarán.

El acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de La Puebla del Río y han acudido los alcaldes y alcaldesas de los doce municipios firmantes -- Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa--.

En este sentido, la alcaldesa de La Puebla del Río (Sevilla), Lola Prósper, que ha presidido el acto, ha señalado que «Doñana, somos todos, tanto los que tenemos el privilegio de contar en nuestra tierra con tan maravilloso patrimonio, como el resto de vosotros que aportáis el entorno de protección a estas joyas naturales», por lo que «todos somos necesarios para la conservación de este espacio».

Asimismo, ha subrayado que con este acuerdo, los municipios tienen el «firme compromiso de apostar y proteger a Doñana» y que la propuesta «nace del consenso, del espíritu de crear conciencia en la comarca»

«Este acuerdo pretende impulsar la sostenibilidad y la protección ambiental de la comarca de Doñana, así como propiciar una diversificación equilibrada de nuestra economía. Cuidar Doñana es cosa de todos y este acuerdo es una demostración de que es nuestra firme intención poner el cuidado de Doñana como prioridad, pero hacerlo de una forma responsable y equilibrada, en la que también cuidemos la realidad socioeconómica de nuestros pueblos», ha valorado.

Por su parte, el alcalde de Pilas (Sevilla), José Leocadio Ortega, ha explicado que cada municipio es «consciente» de que cada uno «aporta su singularidad junto a su problemática particular al ámbito de Doñana», por lo que «lejos de optar por actitudes y declaraciones descalificadoras e incluso faltonas hacia las aspiraciones legítimas, cada ayuntamiento se han puesto manos a la hora para poder alcanzar este acuerdo».

«Hemos sido conscientes desde el primer momento de que no se podían repetir errores de anteriores proyectos de financiación y transformación que no abordaron de modo alguno la problemática del entorno y la importancia de la actividad de todos los municipios. Es necesario trabajar en la concienciación de todos los habitantes del entorno, en la importancia de la biodiversidad y que los municipios se sientan partícipes de la problemática abordada, así como de las soluciones planteadas que afectarán a las economías de todos los municipios ubicados».

En este sentido, el alcalde de Pilas ha señalado que el establecimiento de «un importe mínimo por municipio de entre dos y tres millones de euros se hacía imprescindible para poder abordar medidas transformadoras». «Han pasado 30 años desde el marco europeo que se destinó a conformar el ámbito de Doñana y desde entonces se ha demostrado que ignorar al municipio del entorno del Parque Nacional fue uno de los errores que ahora no se puede volver a repetir», ha subrayado.

Asimismo, el alcalde de Bonares (Huelva), Juan Antonio García, ha señalado que esta firma es un ejemplo de que «cuando se quiere se puede llegar a consensos y acuerdos», toda vez que ha garantizado que los 12 municipios «hemos dialogado hasta la extenuidad para buscar ese consenso necesario que se necesita para llevar proyectos tan importantes como es este, que sirve para dos cosas fundamentales».

Asimismo, ha explicado que es un «acuerdo justo», ya que «se ha tenido en cuenta criterios como es el territorio, la población y la diversificación económica o sistema productivo de cada uno de los ayuntamientos que nos encontramos». «Hay una disparidad grande en población, en territorio y en sistema productivo, pero hemos podido llegar a un acuerdo del que nos sentimos todos muy orgullosos y que yo quiero agradecer a todos los que componemos este acuerdo que vamos a firmar», ha agregado.

Por otro lado, la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Carmen Álvarez, ha reconocido que el acuerdo «no ha sido fácil» porque «cada uno primamos los intereses de nuestros municipios», pero «con un criterio que conjuga población, nivel de paro, índice per cápita, de territorio en el parque nacional y en parque natural, ha sido la onda que ha variado para poner nosotros sobre la mesa este acuerdo de los distintos municipios».

«Este acuerdo nace bajo un clima de consenso y espíritu de crear conciencia de la comarca y desde el ánimo y disposición de los alcaldes y alcaldesas a seguir trabajando continuamente en esta dirección y propósito que ha tenido el Ministerio», ha comentado.

Reparto

Del total de 350 millones de euros aportados por el Miteco, se distribuirán ahora los pertenecientes a la línea 10 del plan, una subvención de 70 millones de euros que será repartida entre las entidades locales de la Reserva de la Biosfera Doñana y que desde el Gobierno se decidió que fueran los propios municipios los que acordaran dicho reparto.

Así, doce de los catorce municipios que conforman el entorno de Doñana han acordado los criterios para realizar el reparto por localidades en función del número de habitantes y la superficie, pero estableciendo tanto un mínimo como un máximo. Así, se ha acordado que Almonte reciba ocho millones de euros; Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda perciban 5,9 millones de euros cada uno; y Moguer, 5,6 millones.

Por otro lado, se ha asignado 4,1 millones de euros a Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamarrique de la Condesa.

Esta propuesta será elevada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que sea tomada en consideración y estudiada, toda vez que los firmantes han expresado su deseo de que puedan sumarse los Almonte e Hinojos.

Ausencia de almonte e hinojos

En cuanto a la ausencia de los municipios onubenses de Almonte e Hinojos que se han desmarcado de dicho acuerdo y han presentado su propia propuesta, el alcalde de Pilas ha asegurado que se ha intentado «sumar a Hinojos en las últimas fases de la negociación, no habiendo sido posible», pero que Almonte «no dio nunca opción al acuerdo al intentar imponer un punto de vista que todos considerábamos desproporcionado y no ajustado a los retos que persiguen los fondos», ya que había manifestado «desde el primer momento un punto de vista en el que muchos municipios no podían verse reflejados».

Por su parte, el alcalde de Bonares ha incidido en que se han mantenido reuniones entre los 14 ayuntamientos, pero «ha sido imposible llegar a un consenso por actitudes maximalistas que no permitían que pudieran haber otras opciones de diálogo y más solidarias».