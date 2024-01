La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha indicado que la «siguiente» línea roja que se saltará el PSOE será el referéndum en Cataluña. «La sociedad española no puede estar callada ante estos desmanes... no podemos normalizarlo», ha reclamado.

Fúnez ha participado este sábado en San Sebastián en la II Escuela Gregorio Ordóñez que organizan las Nuevas Generaciones del partido, cita que también ha contado con la presencia, entre otros, del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

En su alocución, Fúnez ha censurado que el mensaje del PSOE a los jóvenes pase por dar pagas y subvenciones y ha criticado que se vive en la «provisionalidad» con «el gobierno más inestable de toda la democracia española».

Por contra, ha defendido que el modelo del PP es «el de la libertad a todos los niveles», la «libertad para poder elegir un proyecto de vida». «Libertad en el ámbito económico, una libertad que abra puertas, no que las cierre», ha detallado.

En este sentido, ha advertido que en Euskadi se han cerrado puertas después de 30 años de modelo «nacionalista excluyente» frente a la política del PP que «se basa fundamentalmente en trabajar de la mano de los jóvenes, en un proyecto de libertad y en un proyecto de oportunidades».

Asimismo, ha abogado por «políticas de competitividad». «En España las mujeres somos más del 50% de la población y por lo tanto no necesitamos políticas que nos den más oportunidades, sino que necesitamos políticas que garanticen nuestros derechos», ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que lo que se está viviendo esta legislatura «no se hubiera podido imaginar nunca» de tal modo que ha empezado siendo la de la amnistía, por ser el precio pagado por Sánchez para ser presidente del gobierno, «aun perdiendo las elecciones».

No obstante, ha advertido que «no ha habido ni una sola línea roja» que el PSOE «dos días después no la haya superado ampliamente» y ha vaticinado que el referéndum es «lo siguiente», una línea roja que también será «ampliamente superada».

«Lo que estamos viviendo es un nivel de indignidad en la política española que traslada un mensaje tremendamente negativo, ya no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social, que creo que es muy negativo para todos. Es hacer ver que en política todo vale para conseguir su fin y el fin está claro; que un tipo que pierde las elecciones se mantenga como presidente del gobierno de España», ha sostenido.

De este modo, se ha comprometido a parar la ley de amnistía y ha incidido en que la amnistía «es la punta del iceberg y lo que hay detrás va a ser la cesión permanente a las exigencias de los independentistas». «La sociedad española no puede estar callada ante estos desmanes... no podemos normalizarlo», ha reclamado.

García albiol

En su intervención, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha indicado que cada municipio y territorio tienen «su singularidad», de tal manera que «no son igual unas elecciones municipales que unas generales o autonómicas».

No obstante, y respecto a la posibilidad de extrapolar su modelo a Sebastián, ha recomendado «trabajar y hacer equipo». «Es básico hablar en el lenguaje y sobre el contenido que de verdad le preocupa a la gente», ha incidido.

Por otro lado, ha afirmado que el voto joven es «inconformista», aunque ha subrayado que «la inmensa mayoría de la gente de 18 a 25 años» que acudió a votar en Badalona en las pasadas elecciones municipales lo hicieron en apoyo del PP. En este sentido, ha defendido que las redes sociales son «el mejor instrumento para llegar a la gente joven», a través de su lenguaje.

Cuestionado por la ley de Amnistía, García Albiol ha reconocido que lo vive con «mucha tristeza» ya que lo acontecido con el 'procés' fueron unos momentos «históricos y excepcionales en negativo». «Lo que ocurrió en aquellos momentos fueron unas circunstancias que tendríamos que olvidar, pero para que no vuelva a ocurrir... pero ver cómo el gobierno del Partido Socialista está intentando invertir los términos y que aquellos que provocaron la ruptura sean ahora los buenos y los que sufrimos los malos pues a mí me produce mucha tristeza», ha declarado.

Además, ha lamentado que «alguna cosa está pasando en la sociedad catalana y española cuando lo que está ocurriendo no provoca una reacción». «Porque Pedro Sánchez es un personaje amoral, no lo digo como insulto, lo digo como descripción social de una persona. Es una persona que no tiene moralidad y que eso le permite hacer las cosas que hace, pero que la sociedad española y la catalana no reaccionen, esto sí que me parece a mí lo más preocupante», ha añadido.

Además, ha considerado que visto el «nivel de sinvergüencería del PSOE» sería «del género tonto» que el Partido Popular «regalara» al PSOE algún gobierno. «No podemos hacer el primo», ha zanjado, al tiempo que ha reconocido que él no hubiera dado su apoyo al PSC para que éste lograra a la Alcaldía de Barcelona.

Por último, y en relación a los problemas de seguridad en las ciudades, ha apostado por «tener el máximo número de agentes de policía en la calle y »no tener complejos".