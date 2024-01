La ciudad de València ha exaltado este viernes a la máxima representante de la fiesta de las Fallas, la fallera mayor de València, Mª Estela Arlandis, una joven «de nuestro tiempo» con «carisma, generosidad, cercanía y alegría» y de la que el mundo fallero se siente «identificado y orgulloso», en un acto que ha regresado cinco años después al Palau de la Música y en el que se ha rendido «honor y pleitesía» a la reina de las fiestas josefinas.

La exaltación, uno de los más importantes del calendario fallero, que marca cada año el inicio de la cuenta atrás para las Fallas, ha recuperado en esta ocasión su escenario habitual, la Sala Iturbi del Palau de la Música, y otros aspectos concretos como el formato tradicional de la ofrenda floral. También ha contado con la participación 'in situ' de la Banda Sinfónica Municipal, en el estreno en este acto para su director, Cristóbal Soler.

La fallera mayor de València, Mª Estela Arlandis, ha optado por el color blanco madreperla para su espolín oficial como máxima representante de las Fallas. Un tono «atemporal», «muy elegante» y con «infinidad de matices» que, junto con la combinación de colores «suaves y empolvados» para sus diferentes motivos florales y el metal oro volteado crema como principal elemento ornamental, ha conseguido una tela «repleta de luz y armonía».

La exaltación, como es habitual, se ha dividido en dos partes: una primera en la que se ha representado un espectáculo y la segunda, la protocolaria, en la que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha impuesto la banda que acredita a Arlandis como máxima representante de las Fallas. Ha sido, también para Catalá, la primera ocasión en que ha ejercido este cometido como primera edil.

Respecto al espectáculo, que llevaba por lema 'Cineman Sinfónico' y que ha tenido un coste cercano a los 19.000 euros, ha consistido en un 'show' musical que ha recorrido «grandes bandas sonoras» con «canciones emblemáticas» del cine «de todos los tiempos», a través del humor y la voz del actor y cantante Daniel Diges, y dirigido por Gabriel Olivares.

Tras la imposición de la banda a la fallera mayor por parte de la alcaldesa, María José Catalá, ha sido el turno para la mantenedora, función que este año ha recaído en la 'influencer' Marta Lozano.

"la mejor embajadora posible"

En su discurso, Lozano ha reconocido sentir «orgullo» de ejercer como mantenedora de Arlandis y su corte de honor: «No es nada fácil encontrar las palabras para describir ese sentimiento que supone encontrarme hoy aquí. Orgullo y felicidad, pero también respeto y responsabilidad de estar a la altura de este encargo». «Nunca habría imaginado recibir este gran regalo», ha admitido.

Lozano, que se ha marcado el propósito de «mostrar al mundo entero las virtudes de nuestra ciudad y de esta gran fiesta», ha asegurado que València es «muy afortunada» este año de tener «la mejor representación que podría desear». «Los valencianos tenemos la grandísima suerte de contar con la mejor embajadora posible», ha destacado.

Tras recordar sus inicios como fallera --«la primera vez que mis padres me vistieron debía tener tan solo ocho meses, desde entonces son muchísimos los recuerdos y experiencias ligados a las Fallas que han marcado mi niñez y mis primeros años de juventud»--, ha reivindicado que «el alma y el corazón de las Fallas reside en las comisiones».

Unos colectivos --ha continuado--- compuestos «de gente totalmente distinta en cuanto a ideas y formas de entender la vida, pero que, aunando esfuerzos y en un ejercicio de civismo ejemplar, encuentran lo que les une y obvian lo que les separa», para crear «vínculos sinceros que se transmiten de padres a hijos y de generación en generación, convirtiendo los casales en hogar».

"una fiesta que es de todos pero que no pertenece a nadie"

Por ello, ha llamado a mantener este «modelo único» que, ha resaltado, fue «parte esencial» para que las Fallas fueran declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. «Sigamos trabajando para que sigan siendo un ejemplo de inclusión, solidaridad, tolerancia, pluralidad y 'germanor'», ha pedido.

«Al intentar describir la grandeza de nuestra fiesta y cultura me faltan las palabras para explicar en qué consisten nuestras magníficas Fallas. Y es que hay cosas que solo los valencianos y valencianas entendemos, como el momento en que el termómetro sube, los rayos de sol se abren paso entre las nubes y alguien dice 'Hace día de Fallas'», ha expresado.

Lozano ha reconocido que las Fallas son para ella «una fuente de orgullo inagotable y también, cómo no, de inspiración», y seguidamente ha aprovechado para hacer mención a uno de sus ámbitos profesionales, la indumentaria: «Mi forma de entender la vida no se puede explicar sin mi pasión por la moda y nuestra fiesta no sería lo mismo sin uno de sus ingredientes más hipnóticos, coloridos y fascinantes (...), apreciemos esta fiesta y reconozcamos a nuestros artesanos como se merecen (...), una fiesta que es de todos pero que no pertenece a nadie».

Lozano ha descrito a Mª Estela Arlandis como una joven «fallera, valenciana, de nuestro tiempo, una mujer con la que muchas otras nos sentimos identificadas y orgullosas». «Hay infinidad de palabras que te describen, como tu carisma, tu generosidad o tu cercanía. Sin embargo, estoy convencida de que tu particular alegría será una de las virtudes que más satisfacciones nos dará a lo largo de tu reinado», ha relatado sobre la fallera mayor de València, de la quien ha destacado los «tantos parecidos» que unen a ambas.

"quién nos iba a decir que hoy estaríamos aquí juntas"

En este punto, ha desvelado que las dos se conocían anteriormente: «Quién nos iba a decir a nosotras, la primera vez que nuestros caminos se cruzaron, justo una semana antes de Fallas, que hoy estaríamos aquí, juntas y de esta manera». «Me alegro tanto por ti, pero también por todos los valencianos y valencianas. Eres una mujer formada, independiente, con una visión clara de futuro y de las Fallas. Oírte hablar de ellas es todo un regalo», ha añadido.

Asimismo, la mantenedora ha alabado de Arlandis que «no olvida nunca sus raíces ni a su comisión» y le ha deseado que disfrute «mucho de todos estos momentos tan especiales» pensando en aquellas personas que, «desde donde estén, seguro que están felices viéndote brillar como fallera mayor de València». «Te deseo que toda esa emoción e ilusión que sientes por representarnos a todos los valencianos y valencianas se transforme en felicidad», ha agregado.

"mujeres fuertes y empoderadas"

Finalmente, se ha dirigido a las doce componentes de la corte de honor, de quienes ha asegurado no tener «ninguna duda» de que tienen «mucho que ofrecer a nuestra ciudad y a nuestra fiesta»: «Sois el futuro, así que, si ahora sois increíbles, imaginaos todo lo que está por venir. Queremos que, dentro y fuera de nuestras fronteras, València se identifique con mujeres fuertes y empoderadas como vosotras».

La exaltación de la fallera mayor de València ha concluido con un espectáculo pirotécnico a cargo de Pirotecnia Tomás, disparado desde el Jardín del Turia frente al propio Palau de la Música. Este sábado será el turno para la fallera mayor infantil, Marina García, y su corte de honor, en un acto que comenzará a las 17.30 horas.