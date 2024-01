Podemos advierte a EH Bildu que "los cambios no se construyen con las viejas formas de gobernanza"

Podemos Euskadi ha advertido a EH Bildu que «los cambios no se construyen con las viejas formas de gobernanza» después de que el candidato a lehendakari de la formación soberanista haya propuesto al PNV que en Euskadi gobierne la fuerza más votada y no descarte formar gobierno con los jeltzales, en línea con lo ocurrido en Pamplona. A su juicio, si no, solo se trata de «un reajuste de poder».

La formación morada se ha dirigido a Pello Otxandiano a través de las redes sociales, para subrayar que «los cambios no se dan mirando a la derecha para tener responsabilidades de Gobierno», sino que se acometen «reforzando la hegemonía política». Tras insistir en que «los cambios no se construyen con las viejas formas de gobernanza», ha asegurado que Podemos quiere «un cambio político» en la Comunidad Autónoma Vasca, «no un reajuste del poder».