La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha avanzado este miércoles que habrá un fuerzo policial en la zona donde el pasado viernes se registró una reyerta el pasado viernes en el barrio de El Ensache de la localidad entre dos grupos de migrantes y ha asegurado que «existen» dos denuncias por agresión sexual el pasado mes de diciembre sin autor conocido en las que se refiere que el responsable es «un varón negro y joven».

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras presidir la Junta Local Extraordinaria de Seguridad del municipio, centrada en la situación generada por el traslado de migrantes de Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) y la pelea registrada cerca del Parque de la Tirolina que se saldó con tres marroquíes detenidos y seis heridos.

Un encuentro que se ha saldado con un compromiso «de mayor diálogo, mayor coordinación y mayor planificación en materia de seguridad ciudadana» entre las administraciones competentes para abordar la situación de «inseguridad» que denuncian los vecinos de la zona. «Desde el Gobierno de Alcalá no entendemos que estos sean hechos puntuales, sino que esta inseguridad ha ido creciendo, ha ido aumentando», ha relatado la alcaldesa.

En este sentido, ha citado como hechos «acreditados» la existencia de menores entre los migrantes que han llegado, «alrededor de 300», así como migrantes con procedimientos sancionadores de expulsión del país que están en libertad, entre ellos uno de los implicados en la reyerta, actas por consumo de alcohol o drogas dentro del Centro Comercial Alcalá Magna o en vía pública, la existencia de un brote de sarna con varios afectados en el CAED y denuncias por agresiones sexuales.

Dos denuncias de dos mujeres en alcalá

Al hilo, ha indicado que durante la reunión «ha quedado acreditado» que existen dos denuncias por agresiones sexuales de dos mujeres en Alcalá de Henares el pasado 12 de diciembre sin que haya autor conocido. «Las denuncias hablan de un varón negro y joven y que se encuentra todavía sin resolver, por así decirlo, hasta que en tanto en cuanto no hay autor conocido», ha explicado.

Una situación de «inseguridad» que la alcaldesa no cree que sea «subjetiva». «No se puede tapar el sol con un dedo y nos estamos haciendo un flaco favor y cuando intentamos hablar de que son hechos puntuales, que no cree una alarma social en la ciudad, no entendemos que sean casos aislados», ha defendido.

En este sentido, considera imprescindible adoptar medidas y mejorar la coordinación entre las administraciones implicadas, es decir, el Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno central «Ha quedado acreditado que no teníamos ninguna información, que no existía ningún canal de diálogo entre el Gobierno de España, ni a través de la Delegación de Gobierno ni a través del Ministerio de Migraciones, y que al final el único canal de comunicación es a través de la dirección del centro, que es una ONG», ha aseverado la alcaldesa 'popular'.

Entre los compromisos adquiridos, ha relatado, habrá «un refuerzo policial», aunque no más efectivos de la Policía Nacional, en la zona alrededor del CAED, toda la zona del barrio del Ensanche y el Centro Comercial Alcalá Magna y los alrededores, «donde ya se han producido altercados».

«Habrá patrullas a pie por parte del Cuerpo Nacional de Policía y también nosotros reportaremos la presencia policial de la Policía Local de Alcalá de Henares», ha indicado. En cualquier caso, ha reiterado la exigencia de «un refuerzo de efectivos» por parte de Policía Nacional, que de momento no se ha cerrado.

Comisión técnica para un plan de seguridad

Igualmente, el Gobierno central ha aceptado la petición del Ayuntamiento para elaborar o crear «una comisión o una mesa técnica para poder elaborar un plan de seguridad conjunto o un código de buenas prácticas o un convenio de colaboración», tal y como reclaman desde el Ayuntamiento.

Igualmente, se ha llegado a un compromiso por parte del Gobierno de que los detenidos, cuando se produzcan, se incoe inmediatamente un expediente de expulsión y toda su tramitación para que se forcea a la expulsión de estos detenidos del país, cosa «que hasta ahora no ha sido así».

«Nos han informado de que efectivamente hay 11 expedientes sancionadores de expulsión, hay tres ingresos en el CAED, hay tres detenidos por la reyerta del pasado viernes, día 12, que están en prisión provisional con un procedimiento sancionador de expulsión y hay cinco con tramitación de expulsión, pero resulta que están en libertad», ha explicado.

También se ha abordado la situación de los menores, «con casi 300 o alrededor de 300 que han verbalizado ser menores de edad». En este caso, ha explicado, una vez acreditada su condición de menores, la competencia sería de la Comunidad de Madrid.

Otro de los puntos sobre la mesa en la Junta Local de Seguridad ha sido un protocolo de actuación dentro del centro y que exista un protocolo de actuación fuera del centro, en tanto cuanto afecta la seguridad ciudadana de los vecinos. En cualquier caso, habrá nuevas reuniones para mejorar la coordinación y compartir información.