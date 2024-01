Mazón se desmarca de las críticas de Barrera (Vox) a Puig por ir al homenaje a Broseta: "Me alegré mucho de que viniera"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que no comparte las críticas que dirigió este lunes el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, al líder del PSPV, el 'expresident' Ximo Puig, en un mensaje en redes sociales, por acudir al homenaje anual al profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA en 1992.

«Me alegré mucho de que Ximo Puig viniera porque era un deseo expreso de los hijos de Manuel Broseta, y cuando los hijos de la víctima de terrorismo dicen algo, para mí es sagrado respetarlo», ha manifestado Mazón en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat.

El también líder del PPCV ha subrayado que no solo no coincide con su vicepresidente sino que no comparte sus afirmaciones, aunque ha remarcado que fue «un tuit personal de Vicente Barrera, no como vicepresidente de la Generalitat».

Barrera, quien asistió al homenaje en el que intervinieron Mazón y Puig, criticó la asistencia del líder del PSPV en un mensaje en su red social X. «Hay que tener valor, Ximo Puig, para convertirte esta mañana en protagonista del acto de recuerdo a Manuel Broseta, asesinado por ETA, mientras tu partido, el PSOE, entrega España a Otegui y al resto de la banda. ¿Por qué no se lo dijo el sábado en Bilbao? Vergüenza e hipocresía», indicaba el vicepresidente y miembro de Vox.

En respuesta a este mensaje, uno de los hijos del profesor, Pablo Broseta, replicó: «Como hijo del homenajeado solo puedo constatar que una mayoría NO ha entendido nada. La foto no era buscada por Ximo Puig ni por Carlos Mazón. Esta es una imagen que muchos deberíamos exigir y reclamar, reflejo de acuerdo y consenso. AGRADEZCO la presencia y mensaje los dos. Gracias PRESIDENTES!».

Pspv: "barrera es todo lo contrario a broseta"

Por su parte, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha vuelto a rechazar este martes en un comunicado las críticas de Barrera, de quien ha dicho que representa «todo lo contrario a la figura de Manuel Broseta» y considera que es «un vicepresidente al que le queda grande el cargo».

«El vicepresidente de Mazón ha sobrepasado todos los límites de la decencia. Hasta la familia de Broseta y las víctimas del terrorismo han tenido que salir a censurar su actitud que va contra la concordia y el entendimiento», ha indicado.

Para el también secretario de Organización del PSPV, «Mazón está adosado a la extrema derecha y es incapaz de poner orden dentro de su propio Consell y censurar actitudes antidemocráticas, algo que ya ocurrió con el acoso a sedes socialistas o con el comportamiento de Barrera en Les Corts contra uno de los diputados» del PSPV.

Por todo ello, se ha preguntado si Mazón «va a tomar algún tipo de medida ante lo ocurrido ayer» y si se sigue «sintiendo cómodo con sus compañeros de viaje de ultraderecha».