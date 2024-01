Almácor, uno de los favoritos para el Benidorm Fest, es un artista urbano que empezó a hacer música tras varios años dando «tumbos». Así, ha pasado de sacar un single en 2019 para «engañarse a sí mismo» con que realmente solo quería probar, a presentarse al Benidorm Fest con 'Brillos Platino', un tema con el que busca sacar el lado más «luminoso» de su incipiente carrera.

Este joven de 26 años de Villena decidió ponerse a sacar discos tras dejar la universidad en su segundo año. Marchó a Barcelona a estudiar ADE y Márketing, pero acabó por dejarlo: «La verdad es que tenía desde pequeño bastante claro que quería dedicarme a la música, lo que pasa es que, pensándolo bien, siempre he tenido un poco de miedo a lo que iba a decir mi entorno o mi familia», ha explicado en una entrevista en Europa Press.

«A los dos años dejé la universidad, empecé a trabajar y dije: 'Tío, no paro de ponerme excusas y yo realmente lo que quiero es hacer música'», ha explicado tras recordar los años en que fue dando pistas a su familia de que los estudios no le llenaban y quería algo más. Por ello, se puso con su primer single, 'Báilalo', que salió para «engañarse a sí mismo» y «quitarse el miedo».

Y no hubo vuelta atrás: «Les dije a mis padres que era 'ahora o nunca'. Ahora me noto al 100% de ganas y tengo que intentarlo, que no me muera sin hacerlo». Tras varios singles, firmó con Universal. En 2023 sacó su EP 'Melancoliz' y ahora está en camino al Benidorm Fest.

Viene con 'Brillos Platino', un tema con el que busca transmitir sus sensaciones ahora que su carrera está tomando vuelo: «Estoy mejor que nunca». «Es un momento en el que estoy muy feliz y se vienen cosas muy guays en los próximos meses, así que quería transmitir toda la energía que estaba sintiendo dentro de una canción».

De hecho, cuenta que la inspiración le vino tras un concierto de Harry Styles que vio en julio en Madrid: «Salí de allí sintiendo una felicidad extrema: a mí me gusta mucho ver a la gente actuar y había sido seguidor de One Direction y de su carrera en solitario, entonces cuando le vi, fue increíble».

«Escribo siempre mucho a través de sensaciones y de cómo me siento en cada momento», ha detallado. Por eso, su EP --que, de hecho, se titula 'Melancoliz' por la mezcla de melancolía y felicidad-- viene con unos sonidos más «atmosféricos» y su single anterior, 'Pop Tech', es «mucho más oscuro».

Y explica: «Es un proceso natural de mi música, necesitaba hacer algo más luminoso, y a partir de ahí vi claro el concepto de brillo. Es como cuando ves a alguien que está feliz y le dices 'es que hoy te brilla la cara', y al final 'Brillos Platino' es como una actitud». «Hoy me siento brillos platino», ha añadido.

"huir de la presión"

Almácor parte como uno de los favoritos para ganar el Benidorm Fest y su tema es uno de los más escuchados, tanto en Spotify como en YouTube. Sin embargo, intenta «no ponerse la etiqueta de favorito ni nada». «Intento huir un poco de las etiquetas porque al final como que me generan presión», ha explicado.

De hecho, como artista que se basa con las sensaciones, siempre intenta «estar lo más tranquilo posible y disfrutar del momento» puesto que cree que cuanto más feliz está, mejor actuación hace. ¿Y en Benidorm? Intentará «no liarla mucho»: «Me han dicho que hay muchas fiestas y seguramente esté lo más tranquilo posible porque enseguida me toco la voz». Así que, a «evitar los máximos líos posibles».

Sin embargo, apunta que Benidorm es «como un examen»: «Es como cuando vas a un examen y llega el día de antes, que por mucho que estudies, todo está resuelto. Lo importante es el antes, entonces estas semanas estoy yendo mucho a entrenar, estar con mi coach vocal, con la que llevo ya un año y preparando la canción desde septiembre».

Lo mismo le ocurre cuando le tildan de «promesa» del género urbano, un calificativo que le han aplicado en medios y en premios. De hecho, fue nominado a Artista Revelación en este género en Los 40 Music Awards, algo que vivió como «una sorpresa increíble».

«Yo estoy súper agradecido y me dan ganas de meterle más con todo. Siento que mi sueño es seguir dedicándome a la música, y realmente, gracias a lo que estamos haciendo se va dando poco a poco. Que me digan promesa del género urbano es increíble, porque además en España tenemos unos talentos increíbles, y poder estar en ese grupo de artistas es muy bueno», ha manifestado.

¿Y Eurovisión? «Obviamente si te presentas a un concurso es para intentar ganarlo, intentaré ganar por todas y si me dan la oportunidad el jurado y la gente, yo me voy a Malmö (Suecia) y armo allí una del 15, o sea, a mí me hacen alcalde allí o algo».

Sin embargo, reconoce que la competencia será complicada: «Yo voy a dar el 100% para poder ir, pero este año creo que da igual quien vaya, tenemos 16 participantes que son increíbles, 16 propuestas superdiferentes y que representan lo que es la industria de la música en España. Gane quien gane, España va a estar increíblemente bien representada».