El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha recordado que la circular que la Generalitat ha enviado a los centros educativos sobre el uso de mascarillas ante la aparición de síntomas víricos es una recomendación, ya que la Conselleria de Sanidad no ha establecido «ninguna obligatoriedad». El responsable de política educativa ha instado, en este sentido, a no crear «alarma»: «Esto no es la pandemia de 2020».

Así lo ha aseverado Rovira, que ha asistido al desayuno informativo protagonizado por la alcaldesa de València, María José Catalá, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, al ser preguntado por los medios por las instrucciones que las 'conselleries' e Educación y Sanidad han remitido a colegios e institutos y que establecen, entre otras cosas, la recomendación de usar mascarilla ante síntomas leves para evitar la transmisión de virus respiratorios. Preguntado por si las mascarillas pueden volver a ser obligatorias en las escuelas, Rovira ha subrayado que la Conselleria de Sanidad, «que es quien tiene los datos, no ha establecido ningún tipo de obligatoriedad». «Hemos establecido la recomendación para que, ante síntomas, se aconseja el uso de las mascarillas, igual que otras medidas habituales, como limpieza de manos o ventilación de las aulas», ha enumerado Rovira, que ha apelado «sobre todo al sentido común», para que «cuando los niños estén con gripe, con síntomas, lo mejor es que no los lleven al colegio, lógicamente». Sobre la afección de la situación sanitaria en el personal, el titular de Educación ha comentado que no hay datos de que haya existido ningún tipo de problema y se ha mostrado convencido de que la profesionalidad de los docentes hará que, «si en algún centro hay algún número elevado de bajas, sean los demás compañeros los que suplan para que todo funcione con normalidad». «La profesionalidad de nuestros docentes está por encima de cualquier duda», ha remachado. Vacunación sin cita previa Acerca de la posibilidad de diseñar un plan específico para animar a la vacunación en el ámbito educativo, Rovira ha considerado que «el mejor plan es el que ha establecido la Conselleria de Sanidad, que es que cualquier ciudadano de la comunidad pueda ir a su centro a vacunarse sin ningún tipo de cita previa». Y sobre la petición de sindicatos de material de protección, ha manifestado que «lo iremos resolviendo estos días». Y aquí ha subrayado: «Esto no es una pandemia. Esto no tiene nada que ver con la pandemia que tuvimos con el covid. Es simplemente que todos los años hay gripes y quizá este año, pues es un poco más virulenta. Gripe, constipados, toses, pero nada más». «No creemos tampoco situaciones, digamos, de alarma, de emergencia. Esto no es la pandemia de 2020», ha insistido.