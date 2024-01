La Rambleta de València desvela la programación del primer semestre del año con grandes nombres de la escena local, nacional e internacional, entre los que figuran Vicky Luengo, Alberto San Juan, Andrés Lima, para abrir una temporada 2024 de artes escénicas que también contará con mucho humor, espectáculos familiares, música, exposiciones, pensamiento y cine.

La agenda de actividades dará comienzo con «el mejor teatro nacional» de la mano de Andrés Lima y 'Todas las hijas', el relato de cinco mujeres valientes sobre su propia vida. Una creación del dramaturgo y director junto a David Caiña a partir de los testimonios reales de las actrices protagonistas, sus vivencias, sus deseos, sus miedos. Ellas son Maribel Salas, Gemma Martínez, Pilar Matas, Sol Maguna y Vito Rogado.

Jesús Torres pondrá en escena 'Puños de harina', un espectáculo unipersonal, fruto de los procesos de investigación y dramaturgia que acompañan siempre a su trabajo. Una reconocidísima obra que, siguiendo la estructura de un combate de boxeo, reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad.

Vertiginosa y cuestionadora, 'Prima facie' llegará a Rambleta con a una de las actrices más reconocidas de la actualidad. Vicky Luengo protagoniza esta multipremiada obra de la australiana Suzie Miller bajo la dirección de Juan Carlos Fisher.

Se trata de «uno de los fenómenos teatrales del momento, que aborda la violencia contra las mujeres y la justicia a través de un monólogo arriesgado lleno de teatralidad y posibilidades artísticas, con una construcción dramática inteligente, divertida y conmovedora», destaca la sala en un comunicado.

George Tabori estará presente esta temporada con 'Coraje de madre', un relato sobre un momento clave en la vida de su madre con un planteamiento curioso en busca de cómo representar en un escenario, y con palabras, algo tan terrible como la deportación masiva y el exterminio. La obra está dirigida por Helena Pimenta y protagonizada por Carmen del Valle, Pere Ponce, David Bueno, Sacha Tomé y Xavi Frau.

Asimismo, Rambleta estrenará 'Core', de La Vulgar, alter ego de Arantxa Cortés, una pieza que interpreta ella misma junto a Paula Martínez sobre la dismorfia corporal, que aúna texto, danza urbana (popping) y videoarte como elementos de reivindicación de las posibilidades del cuerpo. El espectáculo surge de las residencias de Graners de Creació, fruto de la colaboración de Rambleta y Espacio Inestable, que se representará en ambos teatros.

Por su parte, Alberto San Juan volverá con una comedia musical con la que revisa la historia española a partir del mito de Don Juan, 'Macho grita', una pieza teatral escrita, dirigida e interpretada por él para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que le acompañan en escena los músicos Pablo Navarro, Gabriel Marijuan, Miguel Malla y Claudio de Casas.

El centro también contará con una de las comedias «más brillantes» de Oscar Wilde, 'La importancia de llamarse Ernesto', una pieza llena de sabiduría dramatúrgica y de inteligencia vital y uno de los retratos más ácidos y divertidos que nunca se han hecho sobre la hipocresía social.

Dirigida por David Selvas con un reparto formado por Pablo Rivero, Silvia Marsó, Ferran Vilajosana, Paula Jornet, Gemma Brió, Albert Triola y Júlia Molins.

Danza

En colaboración con el Festival 10 Sentidos, Rambleta acogerá una interesante propuesta de danza de una de las compañías más relevantes de Croacia, Zagreb Dance Company. El espectáculo, bajo el título 'Up and up', esconde un potente trabajo del coreógrafo húngaro Ferenc Fehe, creado e interpretado por un equipo de seis mujeres: Margareta Firinger, Andreja Jandri?, Sintija Ku?i?, Gendis Putri Kartini, Petra Valenti? y Jovana Zelenovi?.

En el marco del Festival 10 Sentidos, también se exhibirá 'Juegos de Bauhaus'. Esta pieza es de la compañía Taiat Dansa, que trabajará en residencia en Rambleta dentro del proyecto Graners de Creació, que plantea un gran taller de arte, artesanía, diseño y arquitectura inmersivo y participativo para los más pequeños.

Una idea con dirección y coreografía de Meritxell Barberá & Inma García, que cuenta con las bailarinas Diana Huertas, Lara Misó, Wilma Puentes y Julia Cambra.

Además de este laboratorio escénico infantil, la programación familiar presentará teatro musical, circo, humor y conciertos con 'Peter el musical', el circo de 'Los viajes de Bowa' y el show de acrobacias y humor 'Piensa en Wilbur'.

Como siempre, no faltará la música para disfrutar de los mejores conciertos de Rock en Familia y del espectáculo 'Beatles for kids'.

El humor llegará de la mano de los referentes de la comedia más actual, como Andreu Casanova, Patricia Espejo, Pablo Chiapella y Tian Lara, Valeria Ros, Rafa Maza, Pablo Ibarburu, Malena Guinzburg, Daniel Fez o Marcos Martínez, más conocido como Grison, entre otros.

Además, contará con los espectáculos de comedia 'No me toques el cuento', 'Ya me has tocado el cuento' y los podcasts en directo 'La ruina', 'Por fin juntos', 'Días extraños' y 'Lo que me faltaba por ver'.

Conciertos

El público tendrá la oportunidad de disfrutar, entre otros, de los conciertos de Funambulista, Fujiya & Miyagi, El Consocio, Russian Red, Jota (Los Planetas), Rodrigo Cuevas, Elefantes, Lorenzo Santamaría, OBK, Sons of the East, Kany García, Tangerine Dream y The Divine Comedy.

Una gran producción basada en el movimiento musical de la discoteca Studio 54 de Nueva York llegará con 'Saturday night disco' y las canciones que cambiaron las tendencias, los estilos y las modas en todo el mundo.

La Movida Valenciana homenajeará al rey del rock & roll con 'Elvis: from Memphis to Las Vegas' para celebrar el 70 aniversario del lanzamiento de su primer single 'That's all right', el cual supuso el inicio de su meteórica y brillante carrera artística.

La recién inaugurada obra ganadora de la X Beca de Investigación y Producción Artística de La Rambleta 'Más terrible que la bomba de Hiroshima', de Sergio Luna y José Vicente Martín, permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones este semestre.

Además, el centro seguirá respaldando al sector de la ilustración y al talento emergente en la ciudad a través de 'València se ilustra', que esta edición pone el foco en aquellas y aquellos ilustradores que se encuentran formándose.

Los amantes de la ilustración podrán disfrutar de todas las actividades que el centro va a ir desvelando y que concluirán con una exposición colectiva final.

Dentro de Factoría Rambleta también continúarán las jornadas de pensamiento con 'Futuro Imperfecto', producidas por Rambleta y Jot Down.

Finalmente, para disfrutar de un cine extremo, misterioso y divertido, como parte de un menú nada convencional, Rambleta dedicará una noche al mes al ciclo 'Telón bizarro', una nueva experiencia performática que bucea en el cine de culto más osado e imprevisible, y que arrancará antes de que se apaguen las luces y seguirá cuando haya concluido la película.