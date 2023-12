Ayuso, tras la moción de censura en Pamplona: "Sánchez ha vendido la ciudad al brazo político de ETA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado la moción en el Ayuntamiento de Pamplona y ha asegurado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, «ha vendido la ciudad al brazo político de ETA» y que «tendrá que responder ante la historia».

Así lo ha trasladado este jueves la dirigente madrileña tras un acto de la Real Casa de Correos, donde se ha procedido a la firma de un convenio de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Madrid para la atención de la dependencia en la ciudad.

«Lo que está sucediendo es corrupción moral. Si los peores criminales gobiernan, maniobran la historia, se anexionan regiones, si después de todo lo que está sucediendo ganan años de políticas de extorsión, de muerte, de tierra quemada, de manipulación de los medios y de la educación, los navarros, los vascos y todos los españoles estaremos perdidos», ha advertido Ayuso.

«Que todos los españoles recuerden que Sánchez es el responsable de lo que está pasando hoy en Navarra, que lo pagaremos durante décadas, que los españoles nunca olviden que Pedro Sánchez vendió Pamplona al brazo político de ETA, al igual que vendió a Junts a la justicia, a la policía, a la libertad de España, a la igualdad ante la ley de todos los españoles y que recuerden todos los españoles como Sánchez está vendiendo la dignidad y la prosperidad de todos a cambio de unos años o unos meses más en la Moncloa», ha añadido.

Asimismo, también ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «no dar la cara» por sus «pactos vergonzosos» y lo ha criticado por «utilizar la agenda internacional» para «no estar nunca donde debe», algo que, en palabras de la presidenta, «es su forma de gobernar».

«Que no se dejen distraer los españoles por las mentiras de Sánchez, que tendrá que rendir cuentas ante la historia, porque este daño es irreparable e, insisto, lo vamos a pagar durante décadas. Desde luego los demás no lo olvidamos, es una cobardía que le define y esta es la verdad de cómo esta gente ha llegado al poder en Pamplona y de esto es cómplice Pedro Sánchez», ha señalado la presidenta.

Del mismo modo, ha asegurado que lo sucedido en Pamplona no ocurriría «si se llevara a los responsables ante la justicia». «Creo que nunca es tarde y que nos lo deberíamos plantear. Creo que sí miramos a otro lado, les vamos a blanquear y yo no quiero que estos criminales devuelvan a España a 1936, no quiero que esta gente se quede con España y no quiero que esto siga adelante sin que digamos cada uno la verdad ante lo que está sucediendo» ha afirmado Ayuso a los medios de comunicación.

Finalmente, la presidenta ha reafirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez es «comunista» y ha justificado su postura añadiendo que, «entre sus socios, se encuentran figuras como Yolanda Díaz, »militante del Partido Comunista de carnet".

«Sus políticas son siempre comunistas: señalando a la banca, a las empresas, a la propiedad y a la inversión. Comunistas y abertzales, cada vez más unidos entre ellos», ha criticado.