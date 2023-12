La propuesta de PP para cambiar 15 leyes regionales seguirá tramitándose tras ser rechazadas las enmiendas de Vox y MM

La Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad, presentada por el PP y que incluye la modificación de 15 textos normativos entre los que se encuentran Telemadrid, Transparencia o Suelo, continúa su tramitación parlamentaria tras rechazarse las enmiendas a la totalidad con texto alternativo presentadas por Más Madrid y Vox.

Concretamente, se propone modificar la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Consejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid y la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Igualmente, se busca cambiar la Ley de Transparencia y de Participación, la Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, la Ley de Cooperativas, la Ley de creación del sistema integrado de Protección Civil y Emergencias, la Ley del Suelo, la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y la de Vías Pecuarias.

En el debate parlamentario de la iniciativa, el diputado del PP José Virgilio Menéndez ha criticado que Vox propusiese como alternativa «un corta y pega» de su propuesta y que únicamente se limitasen a suprimir «los artículos que no les gustaban». «Veo que siguen ustedes en la deriva del no por el no que iniciaron en la tramitación de los Presupuestos del año pasado y que tan brillantes réditos electorales les dio en mayo», les ha espetado.

En cuanto a Más Madrid, ha valorado que sí hayan hecho su propio texto alternativas pero ha incidido en que se trata de un planteamiento «rotundamente contrario» a lo que desde su formación pretenden en su texto. «Su propuesta es contraria a lo que los madrileños manifestaron en mayo de forma rotunda en las urnas. Son, en definitiva, dos maneras antagónicas de ver la política», ha zanjado.

Tras ello, el 'popular' ha vuelto a defender que, con su propuesta, buscan hacer «una Administración y unas instituciones más ágiles, más eficaces y más ejecutivas» porque considera que los problemas que crean los políticos «no los pueden pagar los ciudadanos».

La oposición critica en bloque

Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha insistido en que el PP con esta iniciativa prepara «el asalto a las instituciones» así como «pisotea derechos fundamentales como la libertad de prensa o el derecho a la protección de datos de carácter personal». «Si estos son los liberales del siglo XXI, que será de los socialistas», ha espetado, al tiempo que ha considerado que el texto es «tan bochornoso que podría haber salido de la pluma de (Pedro) Sánchez».

La portavoz adjunta del PSOE, Marta Bernardo, ha considerado que la modificación de estas quince leyes solo se entiende «en un gobierno que no apuesta por la democracia representativa». Respecto a por qué no han presentado enmienda a la totalidad, la socialista ha sostenido que ve «absurdo entrar en las formas» del PP, que ha presentado de urgencia esta norma, porque solo conduciría a «la melancolía». Según ha compartido, se han centrado en «dar voz a la ciudadanía» en sus enmiendas parciales.

Por último, el diputado de PP Hugo Martínez Abarca ha sostenido que el texto presentado es «un desastre» y «no hay por donde cogerlo», como demuestra, a su juicio, que el propio PP haya presentado 17 enmiendas parciales al mismo. A su parecer, buscan «parasitar» organismos así como «soltar paguitas» a los expresidentes. «No nos cuenten historias. Dejen de invadir y controlar las instituciones madrileñas», ha reclamado.