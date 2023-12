Jon Rahm recibe en Bilbao el premio Dama Bilbaína 2023 tras el vuelco dado al golf con su fichaje por el circuito saudí

El golfista Jon Rahm ha recibido este miércoles en Bilbao el premio 'Dama Bilbaina 2023', concedido por la Sociedad Bilbaína, en un momento en el que reconoce que ha dado un «cambio al mundo del golf», en referencia a su fichaje por LIV Golf, el circuito saudí, con el que ha firmado un contrato de más de 500 millones de dólares. Tras ello, el deportista de Barrika (Bizkaia) ha sido suspendido por el PGA Tour.

Rahm ha recogido este galardón en un acto que ha tenido lugar en los salones de la Sociedad Bilbaina a partir de la una de la tarde, y se trata de un reconocimiento a su «notable y fecunda» trayectoria deportiva y personal.

Tras la entrega de este reconocimiento, Jon Rahm ha destacado que tiene el honor de recibir algunos premios que le unen «a la cultura de Euskadi» y «sigue siendo un honor poder representar a esta ciudad y a esta comunidad como deportista».

«Al final me considero que soy uno más. Simplemente alguien que juega golf y tiene la suerte de viajar por el mundo haciendo lo que hago y poder explicar a la gente lo que es Euskadi. No sabéis lo difícil que es explicarle a alguien lo que es la pala, cesta punta o pelotamano», ha señalado.

El golfista vizcaíno, que ha reconocido que estaba «emocionado», ha indicado que no cree que lo que haga «sea diferente a cualquier otra labor de cualquiera» de los presentes en el acto.

«No es que sea más o menos importante, simplemente es lo que es y gracias a Dios se ve en la tele y ya está. Igual un poco menos en el futuro, de momento, pero esperemos que cambie. Es el único acto entre comillas público que voy a hacer porque estoy bajo instrucciones muy estrictas de no hacer actos públicos, impuestas un poco por mí y un poco por el cambio que le he dado al mundo del golf en la última semana», ha manifestado en referencia a su fichaje millonario al convertirse en nuevo jugador del LIV Golf.

Además, ha indicado que todo su palmarés es un recorrido que empezó cuando comenzó con ocho años en el mundo del golf. Según ha destacado, en cada paso, sus padres han hecho todo lo posible para que tuviera «la mejor oportunidad de ser el mejor deportista que podía ser».

Según ha manifestado, de pequeño tenía el objetivo de ser «alguien importante en el mundo del golf» y se lo facilitaron «todo lo posible» y, en este punto, ha citado al presidente de la Federación española del Golf, al que le ha dado las gracias por creer en él y por ayudarle «al máximo».

Por último, ha manifestado que dará todo lo posible desde el campo de golf para intentar seguir haciendo sentir a todos «orgullosos, sobre todo, a esta sociedad».

Reconocimiento

Este reconocimiento, máxima distinción que concede la Sociedad Bilbaína, ha sido otorgado en ediciones anteriores a instituciones como el Athletic Club o la Diputación foral de Bizkaia, así como a figuras que han destacado en su campo profesional como Joaquín Achucarro, Ibon Areso o José Ignacio Goirigolzarri.

La Sociedad Bilbaina, que instituyó este premio que diseñó el escultor José Ramón Nazábal en 1995, reconoce con este galardón a aquellas entidades o figuras que cuentan con una «notable y fecunda» trayectoria en sus respectivos campos de actividad.

Jon Rahm (Barrika, 1994) ha vivido en este 2023 su año más exitoso en términos deportivos y se ha consolidado como «uno de los mejores golfistas a nivel mundial». En particular, ha destacado la Sociedad Bilbaina, se ha coronado campeón en el Sentry Tournament of Champions, en el The American Express, donde finalizó con «un impresionante 27 bajo par», y en el Genesis Invitational y el Masters de Augusta, donde «hizo historia al convertirse en el cuarto español en ganar este prestigioso torneo». También destaca su «gran contribución» en la Ryder Cup 2023, donde lideró al equipo europeo hacia la victoria.

Rahm no solo ha sido reconocido por «su destreza en el campo», sino también por «su compromiso con diversas obras benéficas y su papel como embajador de su deporte a nivel internacional».