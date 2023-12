La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que deje de negociar y colaborar con VOX hasta que este grupo no manifieste «de manera explícita» su condena y rechazado a las declaraciones realizadas por el líder de la formación, Santiago Abascal, en las que afirmaba que «el pueblo querrá colgar por los pies a Pedro Sánchez».

Ranera ha considerado que estas palabras «traspasan todos los límites ya que incitan al odio y a la violencia física, se pone en riesgo la democracia y la convivencia pacífica y nos retrotraen a tiempos pasados».

Por ello, los socialistas han presentado una moción para el próximo pleno municipal para que todos los grupos políticos, de forma unánime, manifiesten «su más enérgica repulsa y condena» a las amenazas del líder de VOX.

La líder de la oposición municipal ha confiado en que la alcaldesa «sea capaz de convencer a sus socios, cómplices y compañeros de viaje de que esta no es la forma de gobernar y se manifiesten en contra de estas declaraciones de extrema gravedad».

«Si VOX no condena estos hechos, el PP no puede seguir negociando con estos concejales porque, en estos momentos, están fuera de juego de la democracia y, por lo tanto, no pueden ser parte de esta institución», ha apuntado la portavoz socialista.

Asimismo, Ranera ha considerado «inadmisibles» las justificaciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, «intentando explicar lo inexplicable y sin condenar las palabras de Abascal».

Ranera reclama "firmeza" al pp

En este sentido, ha reclamado al PP «firmeza» en la condena de este tipo de amenazas por parte de su socio de gobierno autonómico y, sobre todo, a los concejales 'populares' del Ayuntamiento de Zaragoza, que llevan apoyándose cuatro años en los votos de VOX y, por tanto, «contribuyendo al retroceso en derechos sociales».

Ha recordado también que «hemos visto a concejales de VOX manifestándose en la puerta de la sede del PSOE» y ha opinado que la formación dirigida por Santiago Abascal «tiene que bajar la crispación y con estas palabras lo único que hace es incitar al odio y a la violencia física».

«Nos parece peligroso el papel que está jugando VOX en esta sociedad, pero es mucho más peligroso el papel que quiere jugar el PP con sus socios», ha remarcado Ranera, motivo por el cual ha instado a todos los grupos municipales a condenar las palabras de Abascal.

«No entendemos que concejales de VOX en el Ayuntamiento puedan apoyar este tipo de manifestaciones, pero tampoco que el PP las apoye, cuando ha tenido un papel fundamental en la historia de este país para poder construir entre todos la democracia», ha añadido.

A este respecto, la portavoz del PSOE ha recordado que, en la anterior corporación, los insultos a un cargo público por parte de un concejal se convirtieron en una moción de reprobación, en referencia al exedil Alberto Cubero (ZeC), quien se refirió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como «carapolla».

«Espero que el PP ponga tanto interés ahora, o la misma intensidad que llevaron en esa moción solo por insultos, ahora mismo, cuando estamos hablando de incitación al odio», ha subrayado Ranera, quien ha señalado que Abascal sería en estos momentos vicepresidente de España «si no fuera porque Feijóo 'no quiso' ser presidente».

Ha concluido diciendo que «si no rechazamos estas declaraciones, somos cómplices y estamos apostando por el neofascismo en este país».